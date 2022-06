L’œuvre Vitesse-Vol installée au Colisée Vidéotron

L’œuvre sculpturale, Vitesse-Vol plane de l’artiste Marc-Antoine Côté, a été installée dernièrement à l’extérieur du Colisée Vidéotron, face à l’entrée principale. Fabriquée en aluminium, elle est d’une hauteur de 8,4 m et d’une largeur de 7,6 m.

Le projet a été réalisée selon la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments publics et des sites gouvernementaux, indique le communiqué de la ville de Trois-Rivières.

Avec son caractère intemporel et universel, l’œuvre facilite son appropriation par un public varié, de diverses provenances et de tous les âges. Dynamique comme les sports de glace, l’œuvre empreinte de vivacité se matérialise en un catalyseur d’énergie référant à la notion de vitesse de réaction. Une plaque d’identification de l’œuvre y sera également installée prochainement, précise-t-on.

« Il y a dans Vitesse-Vol plane quelque chose d’enfantin. Une lecture instantanée et spontanée. Quel que soit le point de vue, l’œuvre se laisse appréhender par tous de manière simple. Elle raisonne avec l’environnement familial et sportif auquel est voué le lieu. Sculpture guide, étoile polaire, Vitesse-Vole plane est à la fois le commencement et la fin, l’explosion et l’implosion, le dedans et le dehors », explique l’artiste Marc-Antoine Côté.

Marc-Antoine Côté a étudié à l’école de sculpture de Québec dès 2001. Il est cofondateur du Bloc 5. Il est actuellement représenté par les galeries Michel Guimont à Québec et St-Laurent + Hill à Ottawa. Sa démarche se définit tout autant par une production en galerie qu’en art public.