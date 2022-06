Deux jours de fêtes pour la Saint-Jean à Nicolet

C’est sous les thèmes de « Lâche ton fou » et « Notre langue aux mille accents » que la Fête nationale du Québec sera célébrée, selon notre tradition locale, les 23 et 24 juin à Nicolet.

Dès 16 h ce jeudi 23 juin, les citoyens et visiteurs pourront profiter des activités gratuites au parc Marguerite-D’Youville. Jeux gonflables, maquillage, casse-croute et rallye thématique seront sur place jusqu’à 20 h. Par la suite, c’est Folklore avec Annie Villeneuve et William Cloutier qui fouleront les planches de la scène pour terminer la soirée avec Éric Masson à la suite des traditionnels feux d’artifice.

Pour agrémenter vos festivités, vous pourrez vous procurer des articles à l’effigie de la Fête nationale et des festivités du 350e en vente à faible coût, comme des drapeaux du Québec, des colliers lumineux ou des antennes lumineuses. Aussi, vous pourrez acheter, sur place, nourriture, boissons et bière de la Flûte à bec, le tout, dès 16 h. Les profits de ces ventes sont réinjectés dans l’organisation de l’événement. Beau temps, mauvais temps, les festivités auront lieu.

Le vendredi 24 juin à 10 h, la population aura droit à une messe du partage à la cathédrale, le tout organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste section Nicolet.

C’est à la Maison et atelier Rodolphe-Duguay que se déroulera un pique-nique dans le jardin avec ambiance musicale dès 11 h 45. Par la suite se déroulera le vernissage de l’exposition réalisée par Monique Duguay.

Les détails de la programmation sont sur le site Web de Nicolet : tinyurl.com/2p8bbajf