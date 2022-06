Début de la nouvelle saison au Domaine seigneurial Sainte-Anne

Dans quelques jours, le 12 juin, le Domaine seigneurial Sainte-Anne ouvrira ses portes pour accueillir les visiteurs durant la saison estivale.

Le site historique présente l’exposition permanente « Quand l’histoire se raconte… » qui propose au visiteur un panorama de l’histoire du lieu par le biais des personnages importants l’ayant habité, précise le communiqué du domaine.

Les visiteurs pourront continuer leur expérience par un pique-nique dans les jardins.

Le 3 juillet, à compter de 10 h, le public aura droit au traditionnel « Concert sur l’herbe ». Cette activité débutera avec une messe en plein air, suivie d’un spectacle musical gratuit avec un artiste invité, André Thériault, chansonnier et guitariste, ajoute-t-on.

Le Domaine seigneurial offrira un nouveau forfait avec des partenaires grâce à la plateforme Tuango, le 8 juin sur www.tuango.ca.

Le forfait au coût de 29 $, et qui comprend : 2 entrées visiteurs au Domaine seigneurial Sainte-Anne ; une dégustation de 5 boissons diverses (1/2 once chacune) à partager avec explication et une canette de 355 ml de Sangria du Roy chez Les Boissons du Roy ; deux palettes de dégustation de 4 galopins (5 onces chacun) au choix parmi les 12 lignes de bières en fût de la Ferme du Tarieu ; et 10 % de rabais sur les bières de la boutique à la Ferme du Tarieu.

Le musée sera ouvert tous les jours jusqu’au 5 septembre, de 10 h à 17 h. La programmation complète du Domaine seigneurial est sur le site domainesteanne.recitsquifontjaser.com