Décès de l'artiste Gilles Désaulniers

Culture Mauricie a appris le décès de Gilles Désaulniers, pionnier du verre au Québec. Gilles Désaulniers était membre honoraire de Culture Mauricie, il avait reçu le prix Hommage en 2009 pour sa contribution exceptionnelle au développement culturel régional et national lors de la soirée Arts Excellence.

Pendant plus de 50 ans, Gilles Désaulniers a partagé son expertise de façon continue pour l’avancement des arts et de la culture en Mauricie où il a joué un rôle essentiel. Après avoir obtenu une maîtrise en beaux-arts à Washington et un doctorat à Prague, il poursuit, de 1968 à 1995, une carrière d’enseignant aux niveaux secondaire, collégial et universitaire. Professeur émérite, il a été invité à donner des conférences sur le mouvement esthétique verrier en Amérique et dans plusieurs pays d’Europe.

La carrière de Gilles Désaulniers a été ponctuée de réalisations majeures pour la région : il a été le créateur du département des arts plastiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’initiateur du premier atelier d’enseignement universitaire du verre au Canada où, pendant 30 ans, il a agi à titre de directeur. Plusieurs générations d’artistes et d’artisans du Québec, mais aussi de France, des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne, du Japon et de Corée y ont fait leur apprentissage, donnant à notre université et à notre région un rayonnement national et international. Ces initiatives ont permis à des artistes de créer des ateliers collectifs, notamment Presse Papier et Silex, assurant ainsi la rétention de créateurs en région. Son enthousiasme pour les arts verriers l’a amené à fonder l’Association des verriers du Québec et à participer à la création de l’Association des artistes verriers du Canada.

Passionné de l’art sous toutes ses formes, il a présidé les deux premiers Salons des métiers d’art de Trois-Rivières et les destinées des Jeunesses musicales ; il s’est impliqué au Musée québécois de culture populaire (Musée Pop), au Musée Pierre-Boucher, au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Conseil des métiers d’art du Québec, à l’Atelier Espace verre de Montréal et au Conseil des arts du Canada.

Comme artiste créateur, Gilles Désaulniers a réalisé de nombreuses expositions, en groupe et en solo, à Trois-Rivières, au Québec, au Canada et en Europe. Ses œuvres se trouvent dans des collections tant publiques que privées et au programme d’Intégration des arts à l’architecture. Il a poursuivi sa création à l’Atelier Silex dans lequel il s’est impliqué comme artiste et administrateur. Son travail imposant lui a valu un Éméritat décerné par l’UQTR, le prix Life Time Achievement de l’Association des artistes verriers du Canada et une mention dans le dictionnaire Allgemeines Künstlerlexikon.

« Comme artiste verrier, comme professeur et par ses diverses implications tant auprès des artistes que des organismes culturels, Gilles a contribué de manière exceptionnelle au développement des arts et de la culture à Trois-Rivières, au Québec et à l’international. Il laisse dans le deuil toute une communauté d’artistes, c’est une énorme perte pour tout notre milieu. Culture Mauricie adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a souligné Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.