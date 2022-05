Un microfestival au Moulin Michel aux accents de Blues et de gin

Il y aura un microfestival « Au son du Moulin/Blues & Gin » les 22, 23 et 24 juillet au Moulin Michel de Gentilly, indique l’équipe du festival qui se prépare à accueillir un public nombreux, davantage de distilleries.

« L’événement de trois jours offre aux visiteurs un condensé de Blues sur cinq scènes extérieures éclectiques dans un univers de saveurs inspiré de notre terroir et nos microdistillateurs québécois », précise le communiqué du Moulin Michel.

Selon eux, l’événement a trouvé une place de choix dans l’écosystème des festivals d’été au Québec en alliant une programmation de musique professionnelle à un événement gourmand sur un site unique.

La première présentation du microfestival avait attiré un public provenant majoritairement de l’extérieur de la région et il a eu des retombées touristiques et économiques dans la MRC.

« Né d’une collaboration entre un comité citoyen et l’équipe du Moulin Michel, l’engagement de la population locale amène une centaine de bénévoles à s’y impliquer de près ou de loin. L’appui de la Ville de Bécancour, mais aussi de petites et grandes d’entreprises de chez nous indique l’enracinement particulier de l’événement touristique dans la région », ajoute l’organisation.

Le Blues & Gin comptera dans sa programmation plus de 14 spectacles d’artistes québécois, canadiens, américains et également locaux. Côté gin, un nouvel aménagement de type « mini-marché » rassemblera toutes les distilleries participantes permettant la dégustation et la découverte des produits à l’once ou en cocktails.

La prévente des passeports débute le jeudi 12 mai à midi sur le site web du Moulin Michel. La programmation complète ainsi que les distilleries participantes seront dévoilées en juin.

Le site Moulin Michel promet d’être animé cet été par une diversité d’événements, dont plusieurs seront gratuits. Le 24 juin marquera d’ailleurs le lancement de la saison avec un spectacle de grande envergure pour la Fête nationale à l’amphithéâtre naturel.