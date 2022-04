Un concert pour le le 350e anniversaire du décès de Marie-de-l’Incarnation

Un concert marquera le 350e anniversaire du décès de Marie-de-l’Incarnation, une femme d’exception, une pionnière de l’éducation des jeunes filles au Québec

Pour souligner cet événement, un groupe formé de religieuses de la congrégation des Ursulines de Trois-Rivières et de non-religieuse a décidé d’offrir à la population un concert combinant musique et lectures.

« Marie-de-l’Incarnation a laissé sa marque dans l’histoire en participant à la grande traversée afin de fonder le tout premier monastère des Ursulines et la toute première école pour jeunes filles en Nouvelle-France, à Québec. De son vivant et même après sa mort, ses accomplissements en font d’elle une figure de respect et d’admiration », souligne le communiqué du Monastère des Ursulines.

« Ce concert symbolique transportera le public 383 ans en arrière avec l’interprétation de pièces datant du 17e siècle, dont le motet de cette même année qui a été chanté autrefois par les premières ursulines de Québec en 1639 », explique-t-on.

Mme Suzanne Bellemare fera résonner l’orgue Providence, sœur Suzanne Julien, soprano, et par des lectures sur Marie-de-l’Incarnation livrées par les religieuses Rita Gagné et Yvette Isabelle le public pourra apprécier cette commémoration le samedi 7 mai à la chapelle du Monastère des Ursulines.

Il est possible de se procurer des billets le soir même à l’entrée ou encore d’acheter les billets en ligne sur www.lepointdevente.com/billets/lectureursulines.