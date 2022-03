Dévoilement de deux livres créés par des jeunes

Deux livres jeunesse créés par des jeunes de Sainte-Angèle-de-Prémont ont dévoilé en fin de semaine. Il s’agit d’un miniroman et d’un album illustré. Les jeunes, leurs proches et des résidents de la municipalité ont assisté au dévoilement des œuvres dans les locaux de la bibliothèque.

L’organisation indique par voie de communiqué que ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec, avec la participation financière de la municipalité et de la bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Prémont. « Nancy Montour, une autrice mauricienne bien connue des jeunes lecteurs et lectrices, a entrepris le projet à l'automne 2020, et celui-ci a pu enfin prendre son envol en août 2021. Elle a accompagné les participants et participantes tout au long du projet », précise-t-on.

Le projet s'est déroulé en deux volets. Pour l'album « Annabella et ses 26 chats », six jeunes de 6 à 13 ans ont participé à trois journées de création, complétées par trois ateliers hebdomadaires de deux heures. Les plus jeunes, Marie-Pascale Bourbeau Lessard, Élie-Anik Bourbeau Lessard, Kyara Jean-Rivard et Davey Jean-Rivard, ont inventé l'histoire, alors que les deux plus âgées, Maïka Lambert et Kim Pedneault, l'ont rédigée. Tout le monde a participé aux illustrations et des amitiés se sont créées.

Le miniroman « Comme moi » a quant à lui été écrit par six adolescentes âgées de 13 à 15 ans, Zoé Pedneault, Kim Pedneault, Joliane Bergeron, Maïka Lambert, Rosemary Guillemette et Thalie Diamond, à raison d'un chapitre chacune. Elles ont participé à dix ateliers de deux heures, en plus d'une journée de création, pour nous livrer cette magnifique histoire sur le thème de la différence.

Les participantes et les participants ont reçu une carte-cadeau de la Librairie Poirier pour les féliciter de leurs efforts, et deux exemplaires de leurs livres. Les autres enfants présents au dévoilement ont aussi reçu un exemplaire gratuitement. Les livres sont en vente à la bibliothèque au coût de 10 $ chacun (en quantité limitée). Les recettes des ventes serviront à offrir des livres neufs aux enfants du village lors de différentes activités de la bibliothèque.

Pour Julie Pigeon, coordonnatrice de la bibliothèque, « cette fête vient souligner le fruit d'un travail extraordinaire accompli par ces jeunes qui ont dû faire preuve de discipline, de compromis et de rigueur pour arriver à ces merveilleux résultats ». Elle s'implique à la bibliothèque depuis 12 ans afin de contribuer à donner le goût de la lecture aux enfants. Nous habitons dans une région défavorisée et la bibliothèque est un lieu culturel important du village. Au fil des ans, plusieurs activités ont eu lieu pour inciter les jeunes à venir à leur bibliothèque.