L'exposition FIBRE(S)_ Tisser le personnage à la petite Place des Arts

L’exposition FIBRE(S)_ Tisser le personnage du concepteur de costumes Sébastien Dionne se tiendra du 11 mars au 3 avril 2022 dans la salle Desjardins à la petite Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc.

Cette exposition propose un face-à-face intime avec plus d’une vingtaine de costumes et autres pièces d’archives, rassemblés et mis en scène dans une scénographie spécialement conçue pour La petite Place des Arts.

Diplômé en scénographie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2007, Sébastien Dionne se spécialise en conception de costumes, principalement au théâtre, mais aussi pour le cirque, la danse, l’opéra, le cinéma et les grands événements.

Pour lui, le costume sert à sculpter le corps d’un interprète afin de bien traduire l’essence du personnage qu’il incarne et de l’inscrire dans un univers esthétique précis. Sa démarche artistique, fortement inspirée par son amour de la Haute Couture, dénote une grande connaissance de l’histoire de la mode et de l’importance fondamentale de la coupe, et témoigne de son admiration pour le savoir-faire exceptionnel des précieux artisans avec qui il collabore étroitement tout au long du processus de création.

Explorer la force évocatrice de la matière, de la couleur et de la forme, afin d’amener le visiteur à se questionner sur ses propres perceptions sensorielles face aux différents codes esthétiques et aux références socio-historiques traduites par le vêtement de scène.

De la courbe contrainte d’une silhouette au choix percutant d’une couleur, chaque détail est un outil de transmission direct vers l’œil du spectateur afin de lui communiquer la nature du personnage qui se tient devant lui.