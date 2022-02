Hommage aux poètes

La Ville de Trois-Rivières convie la population à la cérémonie annuelle, rendant hommage aux poètes.

L’hommage aux poètes se déroulera au pied du Monument aux poètes, à la place Alphonse-Piché (entre l’hôtel de ville et la salle J.-Antonio-Thompson), le lundi 14 février, à 11 h, en présence du maire de Trois-Rivières, monsieur Jean Lamarche, et du président du FIPTR, monsieur Gaston Bellemare.

Lors de l’événement, on dévoilera les gagnantes et les gagnants du prix Jean-Lafrenière Zénob 2021 et du Prix national de poésie Pierre-Chatillon.