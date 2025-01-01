La Ville de Bécancour célèbre aujourd'hui ses 60 ans

Aujourd’hui, la Ville de Bécancour souligne officiellement son 60e anniversaire de fondation. Créée le 17 octobre 1965 par la fusion de onze villages et paroisses, Bécancour s’est rapidement imposée comme une municipalité dynamique, à la fois industrielle, agricole et culturelle.

Soixante ans plus tard, la Ville compte sur une communauté vivante et engagée, fière de son patrimoine et résolument tournée vers l’avenir. Pour marquer cette année anniversaire, une programmation spéciale a été déployée au cours des derniers mois et se poursuivra jusqu’à la fin de 2025 afin de rassembler les citoyens et mettre en lumière les richesses du territoire.

Quelques faits saillants

Les célébrations du 60e ont débuté avec le lancement officiel, en février, où ont été dévoilées l’identité visuelle et la programmation officielle.

La fête des bénévoles soulignée au mois de mai a remporté un grand succès, tout comme la soirée de reconnaissance et d’hommage pour les anciens élus de la ville de Bécancour, un moment empreint d’émotions.

Parmi les autres événements marquants, pensons aussi à la plantation symbolique d’un lilas, emblème floral de la Ville, dans le Jardin des lilas derrière l’hôtel de ville, comme legs vivant pour les générations futures. L’année 2025 marque également le lancement de l’Arbre des finissants, une tradition mise en place pour mettre en lumière les élèves finissants de chaque école primaire du territoire.

Enfin, plusieurs organismes et partenaires ont bonifié leur programmation annuelle respective afin de tenir une édition spéciale aux couleurs du 60e anniversaire.

En plus de ces festivités, la Ville de Bécancour a mené une campagne de rayonnement territorial et a adapté ses outils municipaux à l’image du 60e anniversaire. Cette démarche a permis de renforcer le sentiment d’appartenance et de mettre en valeur les beautés naturelles et culturelles de Bécancour.