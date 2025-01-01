Nous joindre
Récolte de bonbons

Bécancour rappelle les règles de sécurité pour le soir de l'Halloween

durée 11h08
28 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce vendredi 31 octobre, plusieurs petits monstres et autres petits êtres costumés défileront dans les rues de Bécancour à l'occasion de la récolte de bonbons d'Halloween. Pour assurer que cette soirée festive le demeure, la Ville tient à rappeler les comportements sécuritaires à adopter.

Pour assurer la sécurité des petits et des grands, il est conseillé de porter des vêtements clairs et munis de bandes réfléchissantes, ainsi que d’utiliser une lampe de poche pour être bien visible des automobilistes. Il est préférable de parcourir un seul côté de la rue à la fois et de limiter les traversées. Les familles sont invitées à privilégier la marche plutôt que la voiture. Rappelons que le respect de la signalisation et du code de la sécurité routière demeure essentiel, même lors des célébrations.

De retour à la maison, il est recommandé de vérifier soigneusement les friandises afin de s’assurer qu’elles sont bien emballées et sécuritaires.

Ambiance festive et présence des pompiers

De plus, les pompiers du Service de sécurité incendie seront présents dans chaque secteur de la ville pour veiller à la sécurité des enfants et distribuer des chocolats, contribuant ainsi à une atmosphère conviviale et rassurante.

De 17 h à 20 h, les familles du secteur Bécancour pourront se rendre au parc Bergeron, alors que les pompiers, accompagnés de Boucanours, les attendront dans une ambiance festive.

 

