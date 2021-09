Une rencontre avec la photographe Isabelle de Blois au Musée des cultures du monde

Dans la cadre des Journées de la culture, le samedi 25 septembre prochain, le Musée des cultures du monde accueillera l’artiste et photographe Isabelle de Blois.

L’artiste sera présente afin de discuter et d’échanger avec les visiteurs au sujet de son travail, de ses techniques artistiques et de sa dernière réalisation, l’exposition Du bout du monde à ici.

« Cet événement gratuit est l’occasion parfaite pour les familles et les gens de la région pour découvrir nos expositions et le merveilleux travail d’Isabelle de Blois. Son exposition Du bout du monde à ici nous montre, avec beauté et émotion, le visage et le parcours des nouveaux arrivants de la région. La rencontre avec l’artiste permettra d’en apprendre plus sur les défis qu’ils ont surmontés », explique Christian Marcotte, directeur du Musée des cultures du monde.

Présentée jusqu'au 31 octobre, Du bout du monde à ici est une exposition photographique mettant en vedette le portrait et le parcours des nouveaux arrivants de la région du Centre-du-Québec.

Aucune réservation et frais d’admission ne sont nécessaires pour participer à la rencontre.

De plus, lors de la journée du 25 septembre, la visite libre des expositions est aussi gratuite pour le public.