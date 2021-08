La Bibliothèque de Nicolet dévoile une programmation d'activités

Après plusieurs mois d'absence, la Bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet propose de nombreuses activités dès la fin août et tout au long de septembre.

Avec les diverses mesures sanitaires en place, il est essentiel de s'inscrire, car les places sont limitées. Veuillez noter que l'ensemble des activités sont gratuites. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le personnel de la bibliothèque au 819 293-6901, poste 1711 ou par courriel à [email protected]

Bibli des tout-petits ‐ mardi 24 août, 10 h

La Bibli des tout-petits propose un moment réservé pour les parents et leurs jeunes enfants.

Rencontre d'auteur : Mathieu Fortin ‐ Samedi 4 septembre, 10 h 30

L'imagination, c'est le concept-clé de la création. Dans cette conférence-atelier interactive, l'auteur Mathieu Fortin traite de cet outil d'écriture en démontrant aux participants comment n'importe quel élément du décor autour d'eux peut devenir prétexte à écrire une histoire. En utilisant une situation de la vie courante, l'auteur guide les participants à inventer tout un monde en création à voix haute.

Ensuite, l'auteur fait la même démarche en expliquant certains de ses romans, partant de l'idée de départ et amenant les jeunes à comprendre comment elle est devenue roman.

Conférence et dégustation de bières ‐ jeudi 9 septembre, 18 h 30

La Flûte à Bec est une microbrasserie de quartier conviviale et chaleureuse. Sept bières seront offertes, des produits à base de bière, en plus de plusieurs autres bières invitées de différentes microbrasseries d'un peu partout au Québec, cocktails, vins, cidre ainsi qu'un menu style bistro. À la FAB, les concepts houblonnés feront revivre l'histoire de la région qui l'a vue naître et seront le théâtre de celle qui est en train de s'écrire.

Formation sur le prêt numérique ‐ vendredi 11 septembre, 14 h 00

Venez-vous familiariser avec le service de prêt de livres numériques.

Heure du conte français-espagnol ‐ samedi 18 septembre, 10 h 30

Une heure du conte en espagnol et français, où les animaux et le plaisir sont au rendez-vous.

Soirée XBOX ‐ jeudi 23 septembre, 18 h

Les ados pourront désormais se donner rendez-vous pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une XBOX One.