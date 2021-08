Ouverture de l’exposition El día de los muertos, de Julie Leclerc

La petite Place des Arts voulait informer la population de l’ouverture de l’exposition gratuite El día de los muertos de l’artiste Julie Leclerc du 13 au 29 août 2021 dans la salle Desjardins.

Julie Leclerc est une artiste de Saint-Mathieu-du-Parc. Son exposition El día de los muertos soulignera 25 ans de peinture ainsi que son 50e anniversaire de naissance qui aura lieu le 2 novembre prochain. Date significative puisqu’il s’agit du Jour des morts et de Fête au Mexique, pays qu’elle chérit plus que tout. Jour où la mort revêt son plus beau visage, celui de la fiesta et du partage.

Trois artistes, Léa Hiram, Marko Savard et Fontaine Leriche, se joindront à Julie dans un esprit de communion et de célébration. Une invitation est faite à tous de profiter de cet événement pour se recueillir et célébrer la mémoire d’êtres chers disparus.