Steve Hill annonce l'ouverture de son nouveau studio d'enregistrement à Trois-Rivières

Steve Hill annonce la sortie de Studio Golden Ratio, son tout nouveau studio d'enregistrement à Trois-Rivières, avec un spectacle gratuit en partenariat avec la boutique en ligne Vibz.

Ce vendredi à 20 heures, le chanteur et guitariste virtuose offrira un concert gratuit de 75 minutes sur ses pages Facebook, Instagram et YouTube pour présenter ses installations et jouer, entre autres, des pièces de son album Desert Trip paru en novembre dernier.

Le spectacle sera également présenté en direct sur les réseaux sociaux de la microbrassie Le trou du diable à Shawinigan et Salu, la nouvelle plateforme de vidéos personnalisées pour les fans.

Studio Golden Ratio est non seulement un studio d'enregistrement, mais se veut également un lieu de tournage tout équipé pour différentes productions et captations de spectacles virtuels.

« Le Studio Golden Ratio est non seulement l’aboutissement de plus 20 ans de studios maison, mais c’est aussi un rêve d’ado qui se réalise enfin: avoir un vrai studio avec un son qui rivalise avec mes albums favoris, souligne Steve Hill. La première chanson que j’ai enregistrée ici, une version de Suspiscious Minds d’Elvis Presley, sera disponible à compter de vendredi sur le site Vibz, Bandcamp et stevehillmusic.com. »

Pour lancer le studio en grand, Vibz organise un concours où des spectateurs pourront remporter un réfrigérateur Marshall rempli de bières Desert Trip, des albums, des vinyles, des t-shirts Desert Trip et une vidéo personnalisée gratuite, le tout d'une valeur de 700$.

Les gagnants seront annoncés lors du spectacle en ligne de vendredi.