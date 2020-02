FestiVoix: de nouveaux noms dévoilés

Le FestiVoix de Trois-Rivières, qui se déroulera du 25 juin au 5 juillet prochain, a dévoilé ce matin la programmation de ses scènes Hydro-Québec des Voix Multiples et Le Trou du diable des Voix Acoustiques. Ces noms qui s’ajoutent à ceux déjà dévoilés dont font partie notamment Rise Against, Simple Plan, Marie-Mai et Les Cowboys Fringants, bonifient l’offre actuelle et affirme la volonté du FestiVoix d’offrir une programmation musicale accessible et diversifiée.

Du côté des Voix Multiples