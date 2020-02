Culture Mauricie a dévoilé les noms des finalistes aux prix Arts Excellence

Culture Mauricie a fait connaître les finalistes de la 21e édition des prix Arts Excellence. Sous la présidence de Robert Aubin, le jury a sélectionné les artistes et les organismes artistiques et culturels qui se sont démarqués par une réalisation ayant eu lieu au cours de la dernière année.

Le 12 mars prochain, Culture Mauricie décernera les prix Production métiers d’art de l’année, Création en arts visuels de l’année, Création en arts de la scène de l’année, Livre de l’année, Initiative vitalité culturelle et Initiative culturelle de l’année.

Les 18 talents répartis dans ces catégories pour cette 21e édition des prix Arts Excellence sont :

Loïc Beaumont-Tremblay (artiste verrier);

François Fréchette (vitrailliste);

France Norbert (créatrice);

Jérémie Deschamps Bussières (artiste numérique et peintre);

Alexandre Dostie (artiste et cinéaste);

Émilie Duchesne (photographe);

Marcil Cossette (écrivain et poète);

Isabelle Dumais (écrivaine et artiste visuelle);

Nadine Poirier (écrivaine);

Jeannot Bournival (compositeur, multi-instrumentiste);

François Désaulniers (auteur-compositeur-interprète);

Fabiola Toupin (comédienne et chanteuse);

les artistes visuels du comité FOC (Fred Pellerin, ambassadeur de son village, Isabelle Héroux, boulangère et Christine Ouellet);

Initiatives 1-2-3-4 (salle multifonctionnelle à Saint-Mathieu-du-Parc);

le Village du bûcheron, avec Baptiste Purd'homme;

le Festival international de Danse Encore;

les Sages Fous, une compagnie de théâtre marionnettiste;

l'orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Le prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie sera remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Les trois artistes en nomination pour ce prix, sélectionnés par un jury de pairs indépendant sont: Alexandre Dostie, Guy Langevinet et Fred Pellerin. Ce prix, assorti d’un montant de 10000$, sera remis au lauréat lors de la soirée Arts Excellence, événement de reconnaissance deCulture Mauricie qui aura lieule 12mars 2020à la salle Denis-Dupont de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

"Persistance des sensations"

De plus, le conseil d’administration de Culture Mauricie rendra hommage à une personnalité d’ici, pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution au milieu culturel. La soirée aura lieu à la salle Denis-Dupont de l’école secondaire Le Tremplin à Sainte-Geneviève-de-Batiscan et sera animée par Marjolaine Arcand.

C’est sous le thème "Rémanence" que Culture Mauricie célébrera les arts et la culture d’ici. Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie, explique : « Au contact d'œuvres visuelles, cinématographiques, musicales ou littéraires, des images et des sensations demeurent actives dans les esprits. "Rémanence" évoque la persistance de ces sensations, bien après la disparition du sujet qui leur a donné naissance. L'art fait écho à la vie, il résonne en nous. Le 12 mars prochain, c’est ce que nous soulignerons, les effets et les traces que laissent en nous les arts et la culture. »

La remise de prix Arts Excellence est un moment particulier dans la valorisation des parcours professionnels des artistes et des organismes artistiques et culturels de la région. Au cours des vingt et une dernières années, 203 récipiendaires auront ainsi été honorés.