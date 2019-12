Les Petits chanteurs de Trois-Rivières reviennent ce dimanche 8 décembre

Les adeptes de chant choral et admirateurs des Petits Chanteurs de Trois-Rivières peuvent s'enthousiasmer. Le concert traditionnel de Noël est de retour ce dimanche, en toute intimité. Sous la direction musicale de Bruno Blouin-Robert, il permettra de revivre, tour à tour, les plus beaux classiques du temps des fêtes afin d’embellir cette période de l’année féérique.

L'événement se déroulera lors de la Journée Internationale du Chant Choral le dimanche 8 décembre à 15h à la Chapelle des Pères Franciscains (au 890, boulevard du Saint-Maurice à Trois-Rivières).

Les billets sont en vente au coût de 15 $ en admission générale et 10 $ pour les étudiants avant le vendredi 6 décembre. Par la suite, les billets seront à 20$ en admission générale et 15$ pour les étudiants. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Pour se procurer des billets ou pour toute information, communiquer au (819) 374-4009 pour la région de Trois-Rivières.