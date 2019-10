L’Orchestre Pop de Trois-Rivières lance sa saison 2019-2020

L’Orchestre Pop de Trois-Rivières entreprend sa troisième saison musicale sous la direction de son directeur musical et chef, Michel Kozlovsky. La programmation cette année met l’accent sur l’audace, la continuité et la participation de solistes de qualité.

Trois programmes sont présentés dans la série régulière :

Le Noël Pop de l’orchestre

L’orchestre interprète les chansons populaires du répertoire de Noël avec un habillement orchestral festif et coloré. André Veilleux se joint à l’orchestre pour interpréter les plus grands succès de Noël immortalisés par des chanteurs tels que Michael Bublé, Dean Martin, Perry Como, Franck Sinatra et Ginette Reno.

Samedi 23 novembre 2019 à 19 :30

Dimanche 24 novembre 2019, à 14 :00

Salle Anaïs- Allard-Rousseau de la Maison de la culture, Trois-Rivières.

Soirée italienne

En compagnie du ténor Francesco Verrachia, l’orchestre propose un voyage dans la richesse de l’univers musical italien.

Samedi 7 mars 2020 à 19 :30

Dimanche 8 mars 2020, à 14 :00

Salle Anaïs- Allard-Rousseau de la Maison de la culture, Trois-Rivières.

La pop au tournant du millénaire

Les chansons qui ont marqué les années 1980 à 2010 sont à l’honneur dans cette soirée où se mélangeront rythme et énergie. On y retrouvera des titres tirés du répertoire de groupes ou d’artistes tels que Beau dommage, Harmonium, Daniel Bélanger, Jean Leloup, The Police, Red Hot chili Peppers, Nickelback Scorpions, Steevie Wonder, Michaël Jackson et plusieurs autres. L'artiste invité sera Yannick Strawinsky.

Samedi 30 mai 2020 à 19 :30

Dimanche 31 mai 2020, à 14 :00

Salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture, Trois-Rivières.

Les billets sont accessibles à la billetterie de Trois-Rivières (Salle Thompson (819) 380-9797 ou 1 866 416-9797 ). Pour plus d'informations, consulter le site web. Le coût des billets est de 28$ l’unité ou de 75$ pour un abonnement aux trois concerts. L’orchestre Pop de Trois-Rivières participe au programme VATL. (Vignette d’accompagnement en Tourisme et Loisirs).