Douze poèmes lus à la chandelle dans la Chapelle du Séminaire

Dans le cadre du Festival International de la Poésie, le Musée Pierre-Boucher présente l'activité " Poésie à la chandelle dans la Chapelle ", le 10 octobre prochain dans la chapelle du Séminaire.

C'est une première au Musée Pierre- Boucher. La chapelle du Séminaire Saint-Joseph se transforme et offrira une ambiance de musique et de poésie. Monique Deland, Grand Prix Québecor du Festival International de la Poésie 2019 et Larry Tremblay liront douze poèmes composés à partir de douze œuvres de la collection permanente du musée. La partie musicale sera assurée par Maude Fréchette (violon) et David Lemyre (guitare).

Le Musée Pierre-Boucher est situé au 858, rue Laviolette à Trois-Rivières. Un cocktail sera servi à 19 h 30 suivi de la lecture des poèmes à 20 h. Les billets au coût de 15 $ (12 $ pour les membres du musée) sont en vente au Musée Pierre-Boucher.