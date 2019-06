Juin au Marché Godefroy

Avec 50 jours d'animation, le Marché Godefroy a de quoi plaire à tout le monde! Pour le mois de juin, la population peut s'attendre à toutes sortes d'événements.



Les 8 et 9 juin, Alain Quessy sera votre chansonnier. Il y aura également un atelier Fred cuisine le fromage de la Fromagerie L'Ancêtre.

Ensuite, le 15 juin, c'est Samie et Patrice qui vous donnera un spectacle de violon et de contrebasse. Fred reviendra également avec un atelier. Le 16 juin, le groupe Trop Loin d'Irlande sera de passage au March. Pour vous régaler, un méchoui sera aussi organisé.

Les 22 et 23 juin, c'est au tour de Stéphane Lévesque de se donner en show. Du côté de l'atelier culinaire, Fred fera découvrir le sirop d'érable. Finalement les 29 et 30 juin, Guillaume Beaulac vous en mettra plein la vue. Un atelier pour enfants sera organisé, l'atelier culinaire concerne le cuisine médiévale et finalement, il sera possible de participer à un photoboot.