Le spectacle « Richard Desjardins symphonique » sera présenté à l’amphithéâtre Cogeco

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières est fière d’annoncer la présentation du concert Richard Desjardins symphonique sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le mercredi 28 août 2019.

Le poète, chanteur et cinéaste québécois se produira pour la toute première fois à l’amphithéâtre accompagné de 45 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, sous la direction musicale de maestro Gilles Bellemare qui signe également tous les arrangements du concert. C’est une occasion unique d’assister à cet évènement exceptionnel puisqu’il s’agit de la seule représentation près des grandes agglomérations au Québec.

Une soirée à allumer les étoiles

Créé il y a déjà 15 ans en collaboration avec Coup de cœur francophone, Comité musique Maisonneuve, Radio-Canada et Foukinic, Richard Desjardins symphonique a également été gravé sur disque par Radio-Canada Musique.

Par ses arrangements somptueux, le compositeur et chef d’orchestre Gilles Bellemare permet aux mélomanes de redécouvrir des classiques du grand Richard Desjardins tels que Tu-m’aimes-tu?, Les Yankees, Le cœur est un oiseau et Le bon gars, pour ne nommer que ceux-là.

« Les concerts Desjardins symphonique sont pour moi la réalisation de plusieurs rêves. Autant au niveau de l'écriture orchestrale, au niveau de la direction artistique d'orchestres d'importance reconnue que du contact privilégié que j'ai pu avoir avec un artiste d'une profondeur et d'une sincérité extraordinaires », a souligné Gilles Bellemare, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre.

Artiste authentique et atypique, poète incontournable dans la francophonie, Richard Desjardins s’est consacré avec enthousiasme à la préparation du spectacle Richard Desjardins symphonique.

Gilles Bellemare, compositeur et chef, est invité régulièrement à diriger des orchestres d'importance. Reconnu pour sa sensibilité et sa compréhension profonde de la musique, il est l'auteur de plus d'une trentaine d'œuvres symphoniques. Il a déjà à son actif de nombreux arrangements de chansons, dont celles de Jacques Brel, Félix Leclerc, Édith Piaf, Gilles Vigneault et Claude Léveillée.

Il s’agit d’une chance exceptionnelle d’assister à ce concert à Trois-Rivières, puisque les deux seules autres représentations se tiendront aux Îles de la Madeleine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Quelque part entre le ciel symphonique et la terre poétique, deux univers se croisent, le temps d’une rencontre sans précédent... Une soirée à allumer les étoiles.

Billets



Le spectacle Richard Desjardins symphonique sera présenté le 28 août 2019 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Les billets sont en vente depuis le vendredi 17 mai et disponibles sur amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.