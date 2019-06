Phares sur Champlain : des activités pour tous les goûts

Le comité culturel de la municipalité de Champlain a dévoilé récemment sa 13e programmation de l’événement Phares sur Champlain qui se tiendra du 18 au 21 juillet 2019.

Teintée par l’esprit de célébration qui rime avec l’arrivée de la saison estivale, cette nouvelle édition accueillera un savant mélange de têtes d’affiches et de découvertes culturelles : le groupe de musique Bartula, l’artiste peintre Zabel, le théâtre dans l’autobus avec la troupe Tortue Berlue, Revisiter mon village par la cour arrière de l’artiste champlainois Guillaume Massicotte, le port des plaisances avec ses artisans et ses exposants agroalimentaires, etc.

La culture et la gastronomie à l’honneur

Cette année, ce sont quatre jours de festivités à travers six sites qui mettront en valeur la culture et la gastronomie sous toutes ses formes.

Le jeudi, les festivités seront lancées avec la soirée de courts métrages, où le fun et le pop-corn éclateront sans borne! Au programme : une sélection de films ayant circulé à travers différents festivals du monde entier.

Le vendredi, parents et enfants sont invités à décorer la rue Sainte-Anne à l’aide de peinture afin de créer une œuvre d’art collective visible durant tout l’événement. En soirée, Benoit Paradis Trio et Pâtatonique rempliront le chapiteau de musique bluegrass-folk-jazz. Un spectacle unique au coeur du village de Champlain, sur la rive du majestueux fleuve Saint- Laurent.

Le samedi, plusieurs activités pour la famille seront offertes, à commencer par l’exposition Lumière sur le primaire qui mettra en valeur les créations des élèves de l’école des Champs et Marées, soit des bougeoirs. Suivra ensuite un atelier de tricot à la broche, au crochet et au tricotin pour les jeunes qui désirent apprendre. Enfin, la possibilité de créer ses propres produits ménagers écolos, son bougeoir en béton et sa reliure de papier japonais. Les amateurs de littérature seront comblés par la chronique littéraire de Patricia Powers et la rencontre de l’auteur Steve Marchand. En soirée, une ambiance bistro s’emparera du parvis de l’église grâce aux sons tsiganes du groupe Bartula.

Une fin de semaine gourmande

Durant la fin de semaine, les épicuriens et les passionnés d’artisanat seront comblés par la présence d’une trentaine d’artisans et d’exposants agroalimentaires. De tout pour tous les goûts : bière, café, thé, huile d’olive, épices, miel, saumon, bijoux, sacs à main, peluches, tissage, etc. L’Académie des Ripailleurs tiendra kiosque et démystifiera la fabrication du beurre, en plus de déambuler parmi les visiteurs afin d’expliquer les différentes vertus des plantes indigènes ainsi que différents trucs de grands-mères pour l’entretien de la maison, la préparation des conserves, etc.

Les férus d’histoire pourront monter à bord d’un minibus, pour la tournée du notaire, une visite anecdotique du village. De plus, l’église sera ouverte et présentera son exposition d’objets (ex. : couronnes de statues, fontaine baptismale, anges bénitiers, photos anciennes de l’église, etc.). Enfin, les marcheurs de la rue Ste-Anne pourront s’abreuver des mots de l’écrivaine Johanne Lessard à travers son ode à la corde à linge.

Les amateurs d’œuvres d’art seront comblés par le symposium de peinture À marée haute qui rassemblera le travail d’une trentaine d’artistes professionnels permettant de démystifier leur travail, de les questionner sur leurs pratiques et de suivre les étapes de création d’une oeuvre d’art. L’artiste Zabel ainsi que le peintre Jacques Hébert seront mis à contribution pour la création d’une œuvre avec deux personnalités publiques. Une toile produite par la présidente d’honneur, Zabel sera attribuée lors d’un tirage, le dimanche.

Le dimanche, une messe sera célébrée à l’église de Champlain pour souligner le 355e anniversaire de la fondation de Champlain et sera suivie d’un concert de musique classique en compagnie de Yvonne Liu à la harpe et d’Aaron Liu-Rosenbaum à la guitare. La troupe de théâtre Tortue Berlue fera vivre l’histoire incroyable du jeune Henri, aux tout- petits de 3 ans et plus, dans son autobus tout aménagé et climatisé. Enfin, dans le cadre de sa campagne de financement pour la 13e édition de l’événement Phares sur Champlain, l’œuvre du forgeron Roger Couture sera tirée parmi tous les détenteurs de billets.

La population est invitée à découvrir la programmation complète sur le site Internet au www.pharessurchamplain.com, ainsi qu’à consulter les dernières nouvelles sur sa page Facebook Phares sur Champlain.