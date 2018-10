Le Rammfest débarque à Trois-Rivières, le vendredi 30 novembre

Les amateurs de bon rock se donnent rendez-vous au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le vendredi 30 novembre prochain pour la quatrième édition du Rammfest, qui ralliera sur scène trois des meilleurs groupes hommage au pays, soit Rammstime (Hommage à Rammstein), Hells Bells (Hommage à AC/DC) et Iron What (Hommage à Iron Maiden) au cours de cette soirée explosive. Après trois éditions couronnées de succès au Théâtre Granada de Sherbrooke, le Rammfest s’exporte dans la belle région de la Mauricie au grand plaisir des fans de rock et de métal du coin!

S’illustrant parmi les meilleurs groupes hommage au pays, Rammstime, Hells Bells et Iron What sillonnent non seulement les routes du Québec depuis plusieurs années, mais aussi les routes de l’Ontario et du nord-est des États-Unis pour offrir des shows puissants partout où ils s’arrêtent. Fidèles aux groupes originaux tant par la musique que par les mises en scène, les bands sauront faire revivre l’esprit de ces trois groupes plus grands que nature.

Hôtes de cette soirée mémorable, les membres de Rammstime ont une feuille de route des plus enviables; depuis 2011, ils ont entre autres joué au Club Soda de Montréal, à Woodstock en Beauce, au Festival de la relève de Thetford Mines, au Rockpile de Toronto, sans oublier leur prestigieux concert à New York City en août 2013, où ils ont eu la chance de jouer devant le fan-club officiel de Rammstein aux États-Unis. Ayant pour mission de reproduire les meilleures pièces métal du groupe fétiche allemand, en plus d’animer la scène avec des effets théâtraux flamboyants et des visuels enflammés, Rammstime détient la recette gagnante pour séduire les foules.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

18:30 Ouverture des portes du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco (100, avenue des Draveurs, Trois-Rivières)

19:30 Iron What (Hommage à Iron Maiden)

20:45 Hells Bells (Hommage à AC/DC)

22:15 Rammstime (Hommage à Rammstein)

BILLETS

Prévente jusqu’au 25 novembre : 30 $ + taxes

À partir du 26 novembre : 37 $ + taxes

Disponibles par téléphone (819 380-9797) ou en ligne http://www.amphitheatrecogeco. com/spectacles/cabaret- rammfest