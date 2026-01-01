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Transport en autobus

Lock-out à La Québécoise: liaisons Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières interrompues

durée 15h12
30 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Le groupe La Québécoise décrète un lock-out et interrompt ses liaisons par autobus entre Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières pour une durée indéterminée.

L'entreprise de transport interurbain précise que son lock-out interrompra ce service à compter de 23h59 dans la nuit de lundi à mardi. Les autres liaisons de La Québécoise ne sont pas affectées par l'interruption.

Ce sont les chauffeurs d'autobus syndiqués auprès de l'Union des employé(e)s de service (UES-800), affiliée à la FTQ, qui ont ainsi été mis en lock-out.

Le syndicat fait valoir que, même si le nombre de chauffeurs visés est peu élevé, les répercussions du lock-out seront importantes.

«La ligne touchée dessert, en plus des grands centres, plusieurs municipalités, dont Drummondville, Victoriaville, Richmond et Windsor. Pour de nombreux citoyens, il ne s’agit pas d’un simple conflit de travail localisé, mais bien d’une rupture de service qui affecte des communautés entières», a déploré le syndicat.

Les parties ont eu recours à la conciliation, mais celle-ci n'a pas porté fruit à ce jour. Les discussions se poursuivent.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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