La STTR remporte le prix Coup de coeur du jury pour sa campagne « Bienvenue à l’ère électrique »



La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a remporté le prix Coup de coeur du jury au gala des Plumes d'Excellence organisé par l'Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), lors de l’événement tenu jeudi soir à Montréal.

C'est la campagne Bienvenue à l'ère électrique, déployée en 2024, qui a valu cette distinction à l'organisation trifluvienne. Les membres du jury reconnaissent par ce prix la qualité exceptionnelle de la production, la participation des employés figurants dans la vidéo, les sourires automatiquement générés lors du visionnement et les nombreux commentaires engendrés à la suite du visionnement, signe d'une communication authentique, incarnée par les employés de la STTR.

« Je suis fier de recevoir cette reconnaissance de la part du jury et je le partage avec l’ensemble des membres de l’équipe. Ce prix appartient à tout le monde ici. Cette campagne a vu le jour parce que chaque personne dans l'organisation choisit de s'investir pour faire avancer le transport collectif. Des chauffeurs au personnel d'entretien, en passant par les équipes administratives et la direction, l'engagement est total. Avec des budgets serrés, l'originalité, l'audace et l'humour deviennent nos meilleurs atouts pour convaincre les gens que le transport en commun est une réponse sérieuse aux défis de la transition énergétique », a souligné Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats et idéateur des campagnes publicitaires de la STTR.

Lancée au moment où la STTR amorçait l'électrification complète de sa flotte de véhicules, la campagne Bienvenue à l'ère électrique s'est démarquée par un concept créatif fort. Son univers visuel, ancré dans l'ère jurassique, symbolisait la fin de l'énergie fossile dans le transport collectif trifluvien. Moderne, accessible et teinté d'humour, le message visait à mobiliser les citoyens et les employés. Il cherchait aussi à renforcer l'image de la STTR comme acteur du virage écologique et à stimuler l'achalandage auprès des familles, des jeunes adultes et des usagers réguliers.

La campagne s'est déployée sur trois plateformes. Une publicité télévisuelle s'inspirait des codes du film Parc Jurassique pour traduire l'ampleur du changement vécu par l'organisation. Des publications ont ensuite pris d'assaut les médias sociaux. Enfin, un autobus entièrement habillé en dinosaure, baptisé le Dinobus, a sillonné les rues de Trois-Rivières. Ce dernier est né d'un défi lancé en ligne. Si la publicité atteignait 1 000 partages, un autobus serait transformé. En quelques jours à peine, 1 300 partages ont été comptabilisés.

La publicité demeure accessible en ligne pour ceux qui souhaitent la visionner.

La communication comme moteur de développement

Ce prix s'inscrit dans une démarche de communication soutenue que mène la STTR depuis 2022. Quatre grandes campagnes ont vu le jour au cours de cette période, toutes conçues à l'interne en collaboration avec l'entreprise trifluvienne La boite ronde. L'objectif est clair. Il s'agit de positionner le transport collectif comme un choix contemporain, humain et attrayant pour la population de Trois-Rivières.

Pour la STTR, la communication n'est pas qu'un outil de visibilité. Elle constitue un levier concret pour améliorer l'offre de service et augmenter le nombre d'usagers. En adoptant un ton distinctif et assumé, l'organisation travaille à rebâtir la fierté autour du transport collectif et à créer les conditions favorables à sa croissance.

La campagne primée a aussi mis en lumière les femmes et les hommes qui font la STTR au quotidien. Treize membres du personnel, issus de différents secteurs de l'organisation, ont accepté de participer à la campagne. Leur présence a contribué à donner un visage humain à l'organisation et à renforcer le sentiment d'appartenance au sein des équipes.