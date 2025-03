Les abonnements aux paniers des fermes membres MIAM sont lancés

Alors que l’achat local est sur toutes les lèvres, les fermes maraîchères de la Mauricie bourdonnent déjà à l’approche de la saison de paniers. Plus d’une dizaine d’entreprises membres MIAM proposeront en effet des paniers, bios ou non, l’été prochain.

« L’offre de paniers en Mauricie est diversifiée, répartie sur le territoire, et surtout savoureusement locale! Les entreprises membres MIAM qui proposent ce concept sont soucieuses de proposer l’expérience la plus flexible et la plus appétissante possible à leurs abonné(e)s. » explique Andréanne Renaud, coordonnatrice des Partenaires du Développement de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en Mauricie (PDAAM).

En vous abonnant à leurs paniers, ces producteurs et productrices maraîchères passionné(e)s de la Mauricie, vous offrent l’occasion de savourer et découvrir une variété de fruits et légumes frais et de qualité.

Diverses options de personnalisation sont offertes par les différentes fermes afin de répondre aux besoins d’un maximum de ménages mauriciens. La durée de la saison, la fréquence et le lieu des livraisons ainsi que les formats de paniers sont aussi propres à chaque entreprise.

« Il est primordial pour nous, comme pour tous les maraîchers et toutes les maraîchères qui sont en agriculture de proximité, d’être à l’écoute de nos abonné(e)s, qui deviennent de véritables partenaires de la ferme. En s’engageant pour une saison avec nous, les clients soutiennent notre début de saison grâce aux liquidités que cela génère pour l’entreprise, mais ils nous offrent aussi une prévisibilité indéniable pour la saison qui suit. Les paniers représentent vraiment le concept gagnant-gagnant par excellence de la mise en marché de proximité, en plus de favoriser la création de lien entre les fermier(ère)s et leurs partenaires! » souligne Florence Bélanger de la COOP La Charrette.

Parmi les fermes membres MIAM qui offrent des paniers en Mauricie, retrouvons les Jardins Bio Campanipol, situés à Ste-Geneviève-de-Batiscan, La COOP La Charrette, située à Saint-Élie-de- Caxton, en production biologique, la ferme ABC Mékinac située à Saint-Tite, Le Jardin Vagabond, situé à Notre-Dame -de-Montauban, de même que Les Jardins de la Pointe, situés à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac).

« En choisissant des aliments MIAM Mauricie, les citoyens font le choix de manger frais, d’économiser sur le transport, de promouvoir les emplois et l’économie de la région et de découvrir des gens passionnés derrière leurs produits. Et si vous ne savez pas où les trouver, vous pouvez vous rendre sur le répertoire MIAM (www.mauriciemiam.ca/repertoire) et vous verrez que la Mauricie regorge d’une foule de savoureux produits » souligne Marie-Ève Roy, chargée de projet en commercialisation du PDAAM.