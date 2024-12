Une troisième année réussie pour le Projet « Écobyke Verre Demain »

Pour une troisième année, le projet « Écobyke Verre Demain », a donné de bons résultats. Ainsi, de fin mai à septembre, des vélos ont circulé pour collecter et recycler les bouteilles vides des entreprises du centre-ville de Trois-Rivières.

Cette initiative est une collabotation entre Écobyke, la SDC du centre-ville et le Groupe Bellemare. En réponse à la demande des restaurateurs et grâce au financement d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières, la durée du projet a été étendue à 20 semaines, permettant ainsi de réaliser 20 collectes – soit 8 collectes de plus que l’an passé.

Des résultats significatifs

Michel Letarte, le propriétaire d'ÉcoByke, est très satisfait des résultats de ce projet « Quatre tonnes de verre supplémentaires recyclées pour cette année, ce n’est pas rien! Les commerçants étaient ravis que l’initiative se poursuive pendant 20 semaines. Ce projet rayonne à travers la province, au point que des acteurs d’autres villes m’interpellent pour savoir comment nous procédons à Trois-Rivières. »

Il y a eu un total de 20 cueillettes réalisées sur une période de 20 semaines, de la fin mai à la fin septembre, à l'aide de deux ressources à vélo. Ce sont 25 155 bouteilles en verre récupérées, représentant 10 tonnes de verre et 536 bacs.

Ce sont 17 entreprises qui ont pris part à ce projet , notamment Memphis, Temps d'une Pinte, Le Renard, Le Buck Pub gastronomique, La Maison de Débauche, Trèfle, Le Brasier, Épi Buvette de quartier, Le Bette, Randolph, Saint-Antoine, L'Hibiscus, O Centro, Le Faste Fou, Bistro L'Ancêtre, Suite 60 et le Festivoix.

« Cette année, le projet a pris une ampleur sans précédent, avec plus de 10 000 bouteilles supplémentaires récupérées! En plus de désengorger les bacs de recyclage durant une période particulièrement achalandée au centre-ville, cette initiative favorise le recyclage du verre directement à la source. Les résultats illustrent l’importance de ce service et témoignent de l’engagement des acteurs du milieu du centre-ville » mentionne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville.