La Vallée de la Transition Énergétique dévoile son Plan stratégique 2024-2028

Fruit d’un travail méticuleux réalisé en appui et en collaboration avec les acteurs de son écosystème, la Vallée de la Transition Énergétique (VTE) a dévoilé les grandes lignes de son Plan stratégique 2024-2028 lors de sa conférence de presse qui a eu lieu aujourd’hui.

Cette planification stratégique vise à mobiliser la force collective afin de développer et valoriser les expertises et les innovations québécoises en transition énergétique.

« La VTE souhaite accélérer la transition énergétique en mobilisant les acteurs du milieu et en valorisant des solutions innovantes et l’expertise québécoise. Notre planification stratégique illustre notre positionnement et notre ambition de créer un écosystème d’innovation et de création de richesse dans le but de contribuer positivement à décarboner le Québec », mentionne Alain Lemieux, directeur général de la VTE.

« Ce projet pilote s’inscrit parfaitement dans notre vision d’un développement humain et durable. En exploitant les données recueillies, nous pourrons ajuster nos actions pour apporter des solutions concrètes et adaptées aux enjeux actuels, particulièrement en matière de mobilité et de qualité de vie. Cette solution technologique innovante et respectueuse de l’environnement profitera à l’ensemble de la communauté bécancouroise. Nous sommes ravis de collaborer avec la Vallée de la Transition Énergétique pour concrétiser cette initiative porteuse d’avenir », déclare la mairesse de Bécancour, Mme Lucie Allard.

La VTE adresse quatre grands enjeux pour réaliser la transition énergétique au Québec :

▪ La cohésion, l’acceptabilité et la participation des parties prenantes;

▪ Le développement d’une offre intégrée de calibre mondial pour attirer les talents et pour stimuler l’innovation et sa valorisation ;

▪ La visibilité et la notoriété au Québec et à l’international ;

▪ La disposition de moyens pour réaliser nos ambitions et assurer la pérennité du financement.

Les orientations stratégiques présentées pour répondre à ces enjeux consistent dans le maillage entre le monde entrepreneurial et le monde du savoir, l’attraction de talent, la propulsion de l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et le développement de milieux de vie dynamiques et attractifs.

La transition énergétique représente un défi crucial pour la société québécoise. Avec son plan stratégique, la VTE souhaite contribuer de manière considérable au développement économique, social et durable du Québec afin de créer un écosystème où les idées novatrices peuvent prospérer. La VTE déploiera notamment des centres d’innovation regroupant des partenaires du milieu institutionnel, académique et industriel. Ces infrastructures permettront de propulser l’innovation, la recherche, l’expérimentation et le développement d’entreprises par la mise à disposition d’équipements technologiques de pointe, de services et d’espaces de travail personnalisés.

Un premier projet pour répondre aux défis du milieu de vie

L’équipe de la VTE présentera également son tout premier projet axé sur le milieu de vie. Le projet pilote représente la première initiative concrète de la zone d’innovation de la VTE en termes d’innovation sociale. Ce projet fait appel à une plateforme numérique qui utilise des technologies de modélisation 3D avancée et des jumeaux virtuels afin d’adresser les enjeux cruciaux de mobilité, d’habitation et d’attractivité des talents du territoire de Bécancour.

Développée par Dassault Systèmes, une entreprise internationale de science et technologie, la plateforme 3DEXPERIENCE permettra notamment de cartographier le développement industriel lié à la filière batterie à Bécancour afin de permettre une meilleure compréhension des impacts sur le milieu de vie et de proposer des solutions pratiques et durables. À terme, la VTE souhaite poursuivre ce projet sur Shawinigan et Trois- Rivières, afin d’encourager un développement et un aménagement du territoire propice à la transition énergétique. Ce projet pilote vise à créer un cadre durable qui profitera aux générations futures.