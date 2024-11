Les secteurs fluvial, maritime et portuaire discutent des recherches sur l'hydrogène

Quelque 250 experts des secteurs fluvial, maritime et portuaire sont attendus au Centre d’événement et de congrès interactifs de Trois-Rivières aujourd'hui et demain pour l’événement international Meet for Hydrogen HyPorts Canada. Ce grand rendez-vous est dédié à l’application des solutions liées à l’hydrogène comme moteur de décarbonation des activités touchant le transport maritime.



« Trois-Rivières est une ville portuaire dotée d’un écosystème où la recherche dans le secteur de l’hydrogène et des piles à combustible est reconnue à l’international. Ce n'est donc pas un hasard si le premier événement canadien dédié à l’hydrogène pour le secteur maritime se réalise chez nous », déclare le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.



Sous la présidence d’honneur de Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières, et de Monica Swanson, gestionnaire de programme, hydrogène internationale, au Port de Rotterdam, aux Pays-Bas, HyPorts Canada mettra entre autres de l’avant des modèles inspirants pour la transition énergétique et le développement durable des ports mondiaux.



La conférence d'ouverture sera assurée par Mme Swanson, qui partagera les succès et les défis qu’a rencontré le port de Rotterdam en matière d’innovation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. « Rotterdam compte le plus gros port d’Europe, qui est l’un des plus innovants sur la planète. Son équipe a mis en place des initiatives inspirantes dans le secteur de l’hydrogène, et nous sommes privilégiés de les accueillir chez nous pour en apprendre de leur expérience », affirme Mario De Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, qui coorganise l’événement.



HyPorts Canada comptera également sur la présence de délégués des ports de Brest, en France, de North Sea, aux Pays-Bas, de Baie-Comeau, au Québec, en plus de nombreux représentants d'administrations portuaires canadiennes. Le port de Dunkerque, en France, prendra également part à l’événement par vidéoconférence.



« Nous sommes privilégiés d’accueillir à Trois-Rivières un événement de l’envergure de HyPorts. Les domaines maritimes et portuaires, historiquement plus traditionnels, ont entamé dans les dernières années un virage important pour se moderniser et adopter de nouvelles technologies. L’événement HyPorts sera ainsi une occasion unique de partage de bonnes pratiques d’innovation liées à la transition énergétique dans ces domaines. Félicitations à IDÉ Trois-Rivières et à ses partenaires ! », souligne le président-directeur général du Port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin.



HyPorts Canada sera l’occasion de mettre de l’avant de belles innovations dans le domaine maritime, entre autres un catamaran propulsé à l’hydrogène, un projet réalisé par des étudiants de Polytechnique Montréal.