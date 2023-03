Affichage public: 74 % des entreprises font des fautes, selon l'OQLF

Pas moins des trois quarts des entreprises ne respectent pas dans leur affichage public les normes du français écrit au Québec.

C'est ce que constate une étude de l'Office québécois de la langue française (OQLF) publiée mardi.

Cette recherche exhaustive portait sur plus de 10 000 «messages» écrits dans l'affichage des entreprises en 2021, dans quatre grandes régions, Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau.

On a ainsi relevé que le quart des entreprises, soit 26 %, ont un affichage public extérieur qui ne présente aucun écart par rapport à la norme, mais que 74 % des entreprises affichent des messages qui en contiennent.

Par écart, on entend des coquilles, des fautes d'orthographe ou de grammaire, des emprunts le plus souvent à l'anglais et des fautes de syntaxe.

Toutefois, l'OQLF précise que dans près de la moitié des cas, les écarts relevés peuvent être considérés comme difficiles à détecter sans une connaissance avancée des règles du français écrit.

Et en outre, seulement 1 % des écarts remarqués peuvent réellement diminuer la clarté du message.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne