Grande ouverture officielle de la succursale Pattes et Griffes Trois-Rivières

Ce samedi 10 et dimanche 11 septembre se tiendra l’ouverture officielle de la succursale Pattes et Griffes de Trois-Rivières! Des rabais incroyables, une foule de tirages et des gâteries pour vos animaux seront au rendez-vous. Vous voulez vous y arrêter lors de votre week-end!



Un rabais de 15% sur tout l’inventaire



Pour souligner son ouverture officielle, la succursale de Pattes et Griffes à Trois-Rivières veut aller à la rencontre de sa clientèle. Plein d'animations et de tirages attendent les gens au croisement du boulevard Jean- XXIII et de la rue Gagnon. Pour ces deux jours d’ouverture, il y aura exceptionnellement un 15% de rabais sur tout l’inventaire en magasin.



Des cadeaux pour souligner l'événement



Tout au long de la fin de semaine, des petites gâteries seront offertes aux animaux qui seront de passage, notamment par Grand Cru et Todd et Paul, et une piscine à balles sera installée spécialement pour le plaisir de votre chien. Acana Orijen vous offre des petits sacs de nourriture pour chat et chien et Nutram vous fait économiser sur tout achat de leur nourriture.



Ceux qui se présenteront auront aussi la chance de gagner un grand nombre de prix. Vous pourriez mettre la main sur:

1 an de nourriture gratuite Nutram

plus de 3 mois de nourriture gratuite NutriSource

un panier pour chien de Gastronome

un pour chat de Gastronome

des articles de la marque Kong

un abreuvoir Hagen.

Des experts sur place pour vous conseiller



Des représentants de vos marques préférées seront aussi sur place pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.



Durant cette fin de semaine d’ouverture, le propriétaire Sébastien veut faire découvrir son magasin, mais il veut surtout gâter vos animaux. C’est précisément son amour pour les animaux qui l’a poussé à ouvrir son magasin. Cette passion est également commune à toute l’équipe qui travaille chez Pattes et Griffes.



Bien que l’ouverture officielle soit soulignée le week-end prochain, le magasin accueille ses premiers clients depuis quelques semaines. Les avis sont déjà nombreux à mentionner l’excellent service à la clientèle et les conseils judicieux.



C’est effectivement ce qui démarque Sébastien et son équipe chez Pattes et Griffes: un service personnalisé et passionné. Une grande attention est mise pour prendre soin des clients qui entrent en magasin, et ce, jusqu’à leur sortie. Ne vous étonnez pas si on vous propose de porter vos sacs lourds jusqu’à la voiture, c’est dans leurs habitudes.



Dans cet esprit de vouloir mettre le client de l’avant, la variété de leur offre est impressionnante. Ils ont dans leur inventaire un grand nombre de marques de nourriture sèche, humide et crue! Être dans le groupe de Pattes et Griffes leur permet d'offrir aux clients l’accès à une plus grande gamme de produits à des prix très compétitifs. Venez voir par vous même!



L’évènement se tiendra ce samedi 10 et dimanche 11 septembre à la succursale Pattes et Griffes de Trois-Rivières au 5659, boulevard Jean-XXIII . Pour plus de détails, rendez-vous sur leur page Facebook.