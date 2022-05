L’ancienne gare devient le 3e centre d’affaires d'IDE Trois-Rivières

L’ancienne gare de trains de Trois-Rivières aura une toute nouvelle vocation d’ici quelques jours. Elle deviendra le troisième centre d’affaires pour travailleurs autonomes d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Alors que ses deux premiers centres d’affaires sont rempli à pleine capacité, l’organisme de développement économique a récupéré les espaces bureaux laissés vacants après le départ de la Direction des ressources humaines de la Ville de Trois-Rivières, il y a quelques semaines.

Seize bureaux seront donc mis à la disposition des entrepreneurs dès le 1er juin. Ceux-ci seront disponibles à un coût mensuel débutant à 220 $ et pouvant atteindre 290 $ pour les espaces doubles. Les locataires auront accès à Internet, à un photocopieur et à un service d’entretien ménager. Une salle à dîner et deux salles de conférence partagées seront également à leur disposition.

La Fondation Trois-Rivières durable aura ses bureaux dans le nouveau Centre d’affaires de la gare. Son équipe s’occupera de la gestion quotidienne des lieux.

La récupération de l’ancienne gare de trains de Trois-Rivières pour en faire un centre d’affaires fait partie de la Stratégie de développement immobilier d’IDE Trois-Rivières.

Jusqu’ici, onze friches industrielles ou urbaines ont été récupérées, dont trois anciens bâtiments municipaux, qui ont été transformés en centres d’affaires pour entrepreneurs en démarrage.

Le modèle trifluvien de récupération de bâtiments a d’ailleurs été primé vendredi dernier lors du gala du Mérite Ovation municipale, qui clôturait les 100e Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec.