Deux entreprises de la MRC de Nicolet-Yamaska au gala national du Défi OSEntreprendre

Quatre entreprises de la MRC de Nicolet-Yamaska qui ont remporté les grands honneurs lors du gala régional du Défi OSEntreprendre. Deux d’entre elles représenteront les couleurs au gala national, le 8 juin au Palais Montcalm de Québec, alors que pour les autres, elles devront passer à travers une étape additionnelle de sélection.

« Nous sommes particulièrement fiers de nos lauréats. Leurs entreprises font honneur à notre région et font en sorte de développer sa personnalité. J’ose croire qu’ils serviront d’inspiration à de futurs entrepreneurs. D’ailleurs, la MRC est toujours là pour donner son appui à des projets originaux. Je souhaite donc la meilleure des chances à nos représentants pour le gala du 8 juin, mais également pour la suite de leurs entreprises et de leurs projets », déclare la préfète de la MRC Geneviève Dubois, dans un communiqué.

Les quatre entreprises honorées sont : Mello’s—Brochettes Chocolatées de Zachary Beaulieu et Jacob Lapointe : prix Création d’entreprises, prix coup de cœur Étudiant créateur d’entreprises, le prix Honneur jeune entrepreneur et le prix coup de cœur Flexipreneur, totalisant ainsi 7500 $ ; SC Performance Karting de Stéphanie Gingras et Stéphane Couturier : volet Réussite inc. ; Microbrasserie Flûte à bec de Zachary Fréchette, Angélique Landry et Martin Côté : volet Faire affaire ensemble ; Nutrimago inc. de Frédéric Marier et Karméla Beaudoin : Catégorie Exploitation, transformation, production.

La grande vedette de cette journée fut l’entreprise Mello’s — Brochettes Chocolatées, qui a remporté pas moins de quatre prix lors du gala. L’idée de Zachary Beaulieu et Jacob Lapointe de créer un foodtruck offrant des desserts chocolatés à base de fruits et de guimauves a visiblement plu aux membres du jury.

« C’est une belle reconnaissance. Au cours du processus de création d’un projet, apparaissent quelquefois des moments de doute. On se demande alors si c’est pertinent de continuer. Mais de savoir maintenant que d’autres personnes du milieu voient le potentiel de notre projet c’est vraiment encourageant » ont affirmé à l’unisson les deux entrepreneurs dans la vingtaine.

Discuter de projets avec des entrepreneurs nous fait réaliser à quel point un produit fini est en fait le résultat d’un long processus de création.

Zachary Beaulieu et Jacob Lapointe n’y ont pas échappé non plus : « Nous avions une idée qui tournait autour d’un foodtruck, mais nous voulions proposer quelque chose de différent. On a alors pensé à des brochettes à la guimauve, enrobées de chocolat. On ne voit pas ça souvent des brochettes en dessert. Le produit s’adapte bien pour le transport en plus. Ne restait plus qu’à ajouter une touche santé avec les fruits », ajoutent les deux jeunes hommes.

Nourrir les animaux avec des insectes

Lauréats de la catégorie Exploitation, transformation, production, Frédéric Marier et Karméla Beaudoin, les deux fondateurs de Nutrimago Inc, sont remplis d’espoir quant au futur de leur entreprise en cours de démarrage. Avec différents enjeux de souveraineté alimentaire qui se dressent à l’horizon, la solution durable et écologique qu’ils proposent risque de devenir incontournable dans un avenir rapproché.

« Nourrir des animaux domestiques et des poissons d’élevage avec des protéines animales est dispendieux et n’est pas durable à long terme. Les protéines d’insectes peuvent remplacer les protéines déjà utilisées dans leur alimentation. De plus, les cadavres de mouches peuvent servir au secteur pharmaceutique, tandis que leur fumier peut être réutilisé comme fertilisant » explique Frédéric Marier.

Faire connaître le karting

SC Performance Karting a remporté le prix Réussite inc. qui honore une entreprise en affaires depuis plus de cinq ans, dont le parcours conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, valeurs, finances, perspectives et équipe.

Fondée il y a huit ans par Stéphanie Gingras et Stéphane Couturier, l’entreprise SC Performance Karting est installée dans le parc industriel de Saint-Célestin.

« Notre ambition première était d’acquérir une piste déjà existante. Nos garçons compétitionnaient et mon conjoint, qui travaillait dans l’industrie du bois d’œuvre, avait manifesté le désir de changer de branche. Quand nous avons vu le terrain à vendre ici, jumelé au fait que nous n’avions pas trouvé de piste à notre goût, nous avons décidé de sauter sur l’occasion et d’en créer une qui allait véritablement répondre à nos besoins » explique Stéphanie Gingras au bout du fil.

Privilégier l’approvisionnement

Les nouveaux propriétaires de la Microbrasserie La flûte à bec Zachary Fréchette, Angélique Landry et Martin Côté viennent de remporter le prix Faire affaire ensemble qui récompense les entreprises se démarquant par leurs habitudes d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois.

« En nous portant acquéreurs de la microbrasserie La flûte à bec, nous voulions développer un menu plus élaboré et favoriser l’achat local. C’est important, car nous sommes installés dans une communauté et les différents acteurs du milieu sont des partenaires », explique Zachary Fréchette.