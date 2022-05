Des distinctions pour Pizza Salvatoré de la rue des Forges

Le Pizza Salvatoré de la rue des Forges mérite la plus haute distinction au titre d’« Équipe de gestion de l’année » en plus de trois prix Performance pour avoir obtenu la 2e position dans les catégories : « Meilleurs résultats aux évaluations des clients mystères » et « Meilleur temps moyen de préparation par commande le plus bas de la chaîne » ainsi que la 3e position pour avoir obtenu les « Délais de livraison les plus rapides de la chaîne en 2021 ».

Ces plaques méritoires ont été remises à l’équipe des gestionnaires composée de Lunou Gélinas-Tousignant, de Jhon Mancilla et Danick Cusson. Ce premier gala s’est tenu au Château Frontenac le 2 mai à Québec et réunissait quelque 200 gestionnaires associés de la bannière québécoise.

« Le prix d’équipe de gestion de l’année est en fait la distinction la plus prestigieuse de notre réseau et toute la famille est très fière d’avoir remis ce prix à une équipe jeune, dynamique et axée sur le service client comme celle de la rue des Forges. Le Salvatoré de la rue des Forges a très bien performé dans toutes les catégories en plus d’avoir obtenu le meilleur pointage cumulatif. Sans le savoir, puisque ces catégories étaient jusqu’alors inconnues de nos gestionnaires, l’équipe de Trois-Rivières Nord a réalisé et atteint cet objectif ultime de l’excellence », souligne Guillaume Abbatiello, copropriétaire et président de la bannière québécoise de 45 restaurants.

L’entreprise québécoise en forte croissance depuis quelques années aura attendu ce moment longtemps avant de le concrétiser. « Notre réseau est passé de 15 à 45 pizzérias en moins de 2 ans. Nous voulions tenir ce gala de reconnaissance pour nos gestionnaires associés depuis 2020, mais la COVID en a décidé autrement. Toute la famille était bien heureuse de pouvoir enfin aller de l’avant avec ce premier Gala Salvatoré », affirme Elisabeth Abbatiello, vice-présidente aux communications et au rayonnement de l’entreprise familiale. La 3e génération a toujours eu une vision de croissance, tout en étant pleinement consciente des défis opérationnels en ayant les deux pieds dans le réel et dans le concret.