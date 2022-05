L’Entrepôt du pneu devient la propriété de jeunes entrepreneurs

L’Entrepôt du pneu et ses trois succursales deviennent la propriété de Frédéric Ouellet et de Marc-Antoine Leblond. Les deux jeunes entrepreneurs, qui comptent déjà plusieurs années d’expérience dans le secteur du pneu et de la mécanique au Québec, explique le communiqué de l’entreprise.

Les deux entrepreneurs opèrent déjà trois succursales OK Pneus au Québec (OK Pneus André Ouellet, OK Pneus Charest et OK Pneus La Malbaie), dont le plus grand centre de distribution de pneus de la bannière OK Pneus au Canada depuis plus de vingt ans. L’acquisition de L’Entrepôt du pneu est une suite logique de leur parcours et l’aboutissement d’un rêve de longue date.

« On se sent privilégiés d’avoir été approchés pour prendre la relève de l’entreprise trifluvienne. Au fil des années, nous avons fait nos preuves dans l’industrie du pneu, et nous sommes prêts à relever ce défi. Nous sommes impatients de nous mettre au travail avec tous les talentueux équipiers qui sont au cœur du succès de L’Entrepôt du pneu depuis de nombreuses années », déclare M. Frédéric Ouellet.

L’objectif sera de desservir un territoire que l’équipe convoitait depuis un certain temps pour sa division de distribution de pneu. Avec l’achat de ces nouvelles succursales, M. Ouellet et M. Leblond pourront désormais ajouter la Mauricie à son secteur d’activité en plus de Chaudière-Appalaches, de Bellechasse, du Bas-Saint-Laurent, de la Ville de Québec, du Centre-du-Québec, de Lotbinière et de Charlevoix.

Toutes les opérations de L’Entrepôt du pneu se poursuivront normalement et l’équipe en place demeurera la même. Les trois entreprises changeront cependant de nom, dans un avenir proche, pour devenir des succursales de la bannière OK Pneus.

Les deux entrepreneurs vont d’abord prendre quelques mois pour se familiariser avec l’entreprise et apprendre à connaître l’équipe et sa précieuse clientèle. « Notre souhait est d’honorer le passé de L’Entrepôt du pneu et d’inspirer son avenir », mentionne Marc-Antoine Leblond.

La bannière regroupe trois succursales dans la région de la Mauricie, soit Trois-Rivières (secteur Ouest et Cap-de-la-Madeleine) et Shawinigan.