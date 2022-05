L’événement #EAI2022 accueille des sommités du divertissement et de l’IA

E-AI dévoile une partie de sa programmation axée sur le réseautage et les partenariats d’affaires en vue de l’événement #EAI2022. Une rencontre de lancement fort attendue avec des sommités des industries du divertissement et de l’intelligence artificielle (IA) qui déroulera en personne et en ligne les 14 et 15 juin, à Montréal.

« Quiconque souhaite réfléchir et se laisser inspirer par le monde de possibilités générées par la réunion de ces industries devrait mettre les 14 et 15 juin à son agenda », affirme Annie Mailloux, cofondatrice d’E-AI. « Nous avons imaginé une programmation qui influencera de manière importante la recherche et le développement ainsi que les stratégies de commercialisation des entreprises et organismes. Sans oublier l’impact sur l’humain, l’intelligence artificielle ou l’intelligence augmentée sera au cœur de la réflexion du monde du divertissement. »

Autour des thèmes « Explorer », « Cocréer » et « Propulser », tous les grands enjeux seront mis de l’avant dans le but de rapprocher ces deux milieux et de faire naître de fructueuses et innovatrices collaborations. On y discutera entre autres métavers, éthique, cybersécurité et propriété intellectuelle.

Trois formats

Le mode Record pour activer les neurones : Des contenus riches et stimulants partagés lors de conférences sur des sujets variés : tendances, études de cas innovateurs, intégration et applications. Aussi, des panels présenteront des points de vue complémentaires : collaborer pour créer des projets innovants, déterminer des solutions à un enjeu commun, etc. Enfin, des vitrines internationales mettront en lumière des projets d’avant-garde en divertissement et en IA.

Le mode Play pour engager le dialogue : Ateliers, tables de cocréation et occasions de maillage uniront les deux secteurs afin d’amorcer des échanges et d’explorer les possibilités. Des ateliers de codéveloppement porteront sur un enjeu et ses solutions concrètes issues de l’intelligence collective. Et des ateliers de coconstruction seront axés sur des actions réelles qui guideront le développement de la communauté E-AI pour les prochaines années.

Le mode Fast Forward pour concrétiser des projets : Les initiatives en marche seront accélérées grâce au soutien de partenaires. Cette plateforme permettra aussi de présenter des idées, initiatives et autres projets. Des sessions de coaching express procureront aux participants un encadrement ainsi que des conseils concrets et personnalisés d’experts. Une occasion unique de mettre en lumière des projets auprès de responsables en financement, investisseurs et acheteurs.

De la grande visite

Des conférenciers de renom participeront à cette rencontre de lancement. En plus des experts établis sur la scène québécoise tels que Olivier Blais, cofondateur de Moov-Ai, Alexandre Teodoresco, directeur, développement stratégique et innovation, de Les 7 doigts, et Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal, des chefs de file nord-américains seront présents.

Philip Hodgetts, président de Lumberjack System, est un technologue californien, expert du secteur, visionnaire et vétéran du balado américain. Il sera des nôtres pour la conférence « Susciter dès maintenant les opportunités de demain : le potentiel infini du divertissement et de l’intelligence artificielle ». Après des débuts dans la production, l’écriture, la réalisation et le montage, il est aujourd’hui un commentateur respecté du paysage numérique en constante évolution. Il possède un don pour reconnaître les changements technologiques, puis en tirer parti.

De Toronto, l’événement accueillera aussi Galit Ariel, de Future Memory. Galit explore le côté sauvage et imaginatif des technologies de pointe et leur impact sur nos cultures, nos comportements et nos interactions. Elle se passionne pour un avenir dans lequel la technologie est intégrée à la vie quotidienne, mais ne la contrôle pas. Sa conférence « Retour vers le futur : que réserve l’avenir de l’IA et du divertissement à la société ? » retiendra assurément l’attention.

Des leaders des écosystèmes internationaux seront également de la partie, dont Raoul Rugamba, fondateur du nouveau festival international Africa in Colors de Kigali, Claudia Schwarz, fondatrice de Music Tech Europe, Samia Chelbi de DigiArtLivingLab by NET-INFO, situé à Tunis, et Marie Du Chastel, curatrice et experte en art numérique à l’événement Kikk Festival de Namur.

La programmation partielle : https://entertain-ai.com/fr/eai2022/