La Jeune Chambre de la Mauricie honore les jeunes entrepreneurs

Lors du 10e Gala Edis de la Jeune Chambre de la Mauricie vendredi, 15 lauréats se sont démarqués dans la dernière année par leur succès, leur ingéniosité et leur implication.

L'événement se tenait au Complexe Laviolette. Il était présenté par Desjardins, en partenariat avec Cinetic et NousTv.

« Depuis 10 ans, le Gala Edis reconnait les réussites des jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie. C’est une fierté pour nous de pouvoir continuer de les honorer après toutes ces années, et ce, particulièrement avec les derniers mois de pandémie que nous avons vécus. Maintenant plus que jamais, le moment était propice pour se réunir et célébrer tous ensemble les défis que nos membres ont su relever dans la dernière année. Félicitations à tous les lauréats et finalistes de cette 10e édition! », affirme Joany Dufresne, présidente du conseil d’administration de la Jeune Chambre dans un communiqué. Voici les lauréats 2022.

Volet Entrepreneuriat

• Prix Nouvelle entreprise, présenté par Desjardins – INERTIAFIBRE INC.

• Prix Micro-entreprise, présenté par le Regroupement des CPA de la Mauricie-Centre-du-Québec – ÉVÉNEMENTS LD

• Prix Entreprise de l’année, présenté par lnnovation et Développement économique de Trois- Rivières – MICROBRASSERIE LE TEMPS D’UNE PINTE

• Prix Meilleures pratiques RH, présenté par Services Québec – DIFFUSION SOLUTIONS INTÉGRÉES

•Prix Initiatives en développement durable, présenté par la Ville de Trois-Rivières – MICROBRASSERIE LE TEMPS D’UNE PINTE

• Prix Pratiques d’affaires innovantes, présenté par le Port de Trois-Rivières – ADRÉNALINE URBAINE

Volet Personnalités d'affaires

• Prix Implication étudiante, présenté par l’Université du Québec à Trois-Rivières – ANDRÉE-ANNE JACOB, UQTR

• Prix Implication dans le milieu, présenté par Hydro-Québec – JOANIE TURCOTTE, Doucet et Turcotte architectes

• Prix Personnalité d’affaires féminine de l’année, présenté par Nous TV – SARA-MAUDE JOUBERT, Les psy trucs Inc.

• Prix Personnalité d’affaires masculine de l’année, présenté par Bélanger Sauvé – FRANCIS-OLIVIER JUTRAS, Adrénaline Urbaine

Prix Coup de cœur

Coup de cœur du Jury, présenté par Karine Provencher, présidente du Jury 2022 – LE CORNET DU COIN Coup de cœur révélation de l’année, présenté par Soluce – LES PSY TRUCS INC.

Prix remis par la Jeune Chambre de la Mauricie

• Administrateur de l'année – LÉA MÉTHOT, Festivoix

• Bâtisseur de l’année– KEVIN POTT, Cinetic

• Bénévole de l'année – SARAKIM LÉVESQUE, Doucet et Turcotte architectes