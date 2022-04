Mine du lac Letondal: accord conclu etnre le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et Imerys

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci (CAW) et Imerys Canada (Imerys) ont conclu un accord de développement pour l’exploitation de la mine de phlogopite (mica) du lac Letondal, située à environ 42 kilomètres de la communauté de Wemotaci en Mauricie.

L’accord établit les modalités des activités d’Imerys Canada tout en renforçant les échanges et les opportunités d’affaires avec le CAW pour contribuer au développement économique et social de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci. Cela permet d’encadrer une relation durable et mutuellement profitable, fondée sur la confiance, le respect, la transparence, et la collaboration.

« En plus d’établir une relation respectueuse avec Imerys, cet accord qu’il est avantageux pour les entreprises de travailler dans un esprit de collaboration et de respect avec les Premières Nations. Je tiens à remercier Imerys Canada et son directeur, M. Philippe Fournier-Bélanger, pour leur collaboration et leur ouverture d’esprit démontrées au cours des négociations », a déclaré le Chef Néashit.

De son côté, M. Philippe Fournier-Bélanger soutient que cet « accord confirme la volonté d’Imerys Canada d’être un acteur responsable et s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements de développement durable de notre organisation. En tant qu’entreprise qui exploite des ressources naturelles, il est essentiel que nous établissions un dialogue constructif avec les différentes parties prenantes présentes sur le territoire dans le respect de leurs traditions. Cette entente nous permet d’encadrer cette relation avec les membres de la communauté Atikamekw de Wemotaci. Je tiens à remercier le Chef Néashit pour son soutien, de même que l’ensemble des personnes qui ont permis de rendre cet accord possible ».

En plus des modalités administratives, l’accord prévoit des mesures permettant d’accroître la participation de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci aux activités de la mine de mica du lac Letondal.

Un comité composé d’un nombre égal de représentants du CAW et d’Imerys sera mis sur pied afin d’assurer un dialogue permanent entre les parties et de faciliter la mise en œuvre de l’accord.

L’accord, officialisé le 19 avril 2022 à La Tuque, formalise des dispositions qui visent à consolider l’entente entre Imerys et les membres de la Première Nation.

Parmi ces dispositions, Imerys s’est notamment engagé, en collaboration avec le CAW, à traduire en langue Atikamekw tous les affichages concernant la sécurité du public sur les sites.

Le financement d’un centre de transmission culturelle, ainsi que l’aménagement d’un site d’échange communautaire sur le territoire de la Première Nation, le Nitaskinan, sont également parmi les clauses de l’accord. Le lieu précis d’implantation sera choisi par le CAW et dévoilé ultérieurement.

L’accord réaffirme que les activités de la mine se poursuivront selon les meilleures pratiques reconnues dans le domaine, et conformément aux lois et règlements en vigueur.

Un sous-comité sera formé pour étudier les éventuelles préoccupations environnementales, et des membres de Wemotaci seront invités à formuler des recommandations sur l’état de la mine et sa réhabilitation.