CHC Gestion Parasitaire ouvre une nouvelle boutique

Grosse transaction dans le monde de la restauration. Le Groupe Sushi Taxi vient d’être acquis par l’entreprise familiale trifluvienne « À la bouffe », qui possède déjà de plusieurs franchises de restauration à travers le Québec. « Je connais déjà très bien la marque et c’est important pour moi qu’à travers la transaction, nous gardions l’ADN de Sushi Taxi. Nous continuerons d’offrir des produits exclusifs et savoureux à notre précieuse clientèle, conçus par nos talentueuses équipes créatives », explique Rosanne Giguère, la jeune vice-présidente et cheffe de la direction de l’entreprise « À la bouffe », âgée de 27 ans.