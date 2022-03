Motosport 4 Saisons acquiert J. Sicard Sport

Le concessionnaire trifluvien de véhicules récréatifs Motosport 4 Saisons ajoute une corde à son arc alors qu’il a fait l’acquisition de J. Sicard Sport, une entreprise familiale présente à Louiseville depuis 50 ans.

La famille Sicard, propriétaire de J. Sicard Sport, un important concessionnaire de véhicules récréatifs et de loisir, dépositaire des marques Honda, Yamaha et Arctic Cat, souhaitait passer le flambeau et c’est vers la famille de Motosport 4 Saisons que le choix s’est arrêté.

Les nouveaux propriétaires de J. Sicard Sport sont Alain Roy, Lydiane Roy et Pierre-Olivier Gras, qui en profitent pour rassurer la clientèle à l’effet qu’aucun changement ne sera perceptible quant à l’excellence du service et des produits offerts. Au contraire, la même équipe et Mario Sicard, de J. Sicard Sport. d’employés sera présente pour conseiller et accompagner la clientèle.

« Nous sommes heureux d’acquérir cette entreprise de Louiseville et d’en poursuivre les activités et la tradition. Cela fait 50 ans que cette entreprise existe dans le paysage de Louiseville et dessert la clientèle de la MRC de Maskinongé et d’ailleurs. Nous sommes reconnaissants du travail réalisé par la famille Sicard depuis toutes ces années et nous sommes heureux de les compter dans l’équipe encore pour les années à venir », mentionne M. Alain Roy, nouveau copropriétaire de J. Sicard Sport.

La transaction effectuée le 1er mars permettra à la clientèle de J. Sicard Sport de bénéficier d’une plus vaste gamme de produits qui sauront combler les amateurs de véhicules récréatifs.

Les nouveaux propriétaires sont à élaborer la stratégie pour souligner les 50 ans de l’entreprise au cours des prochains mois.