Force TI passe par TikTok pour recruter des candidats

Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, le regroupement sectoriel en technologies de l’information (TI), Force TI, tiendra le 24 mars à midi une cinquième présentation de la « VITRINE TI » sur le réseau social TikTok.

« Il s’agit d’un événement incontournable pour faire découvrir les entreprises TI de la région. Depuis les cinq dernières années, c’est une occasion en or de connaître l’étendue des possibilités d’emploi en technologie de l’information en Mauricie. Notons qu’il y a actuellement plus de 400 postes en TI à pourvoir dans la région », indique l’organisation dans un communiqué annonçant l’événement.

Pour l’occasion, la VITRINE TI veut toucher son public cible avec un événement sous forme de capsules à visionner sur la page TikTok de Force TI Mauricie. Les vidéos seront relayées sur le compte Facebook de Force TI. L’humoriste Mégan Brouillard ajoutera une touche de dynamisme aux capsules pour rendre le tout divertissant, indique-t-on.

On note aussi deux concours offrant aux participants de remporter plus de 1000 $ en prix, dont un casque d’écoute SONY, un casque de réalité virtuelle OCULUS QUEST 2 et des cartes-cadeaux.

Pour connaître les entreprises participantes et obtenir les informations pour visionner l’événement, il faut se rendre sur le site vitrineti.ca.

L’organisation précise que l’événement est gratuit et sans inscription préalable. La VITRINE TI est mise de l’avant par les entreprises membres du collectif FORCE TI regroupant une trentaine d’entreprises en TI de la région.

Des défis de recrutement

« Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous voulons démontrer que les entreprises TI d’ici ont beaucoup à offrir : innovations, défis, implications dans la communauté, création de valeurs et intelligence collective. La motivation des entreprises transparaît dans leur capsule TikTok. Souhaitons que cela puisse créer des étincelles dans les yeux des chercheurs et chercheuses d’emploi », explique M. Alain Lemieux, président-directeur général de Noovelia et président de Force TI.

L’événement s’adresse principalement aux étudiantes et étudiants. « Il y aura plus de 250 finissants en formation professionnelle, collégiale et universitaire qui seront disponibles au marché du travail en Mauricie en 2022 », mentionne Pierre-Yves Rousselle, chargé de projets pour Campus TI. On souligne aussi le soutien de l’Université du Québec à Trois-Rivières, du Cégep de Shawinigan, du Cégep de Trois-Rivières, du centre de services scolaires du Chemin-du-Roy et du centre de services scolaires de l’Énergie.