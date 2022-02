Deux nouveaux administrateurs au port de Trois-Rivières

Félix Hamel et Denys Bernard ont été nommés pour des mandats de trois ans au sein du conseil d’administration de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR).

Diplômé d’un double baccalauréat en entrepreneuriat et management innovateur et en finance à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Félix Hamel a débuté sa carrière comme conseiller financier et en financement chez Desjardins.

En 2011, il a repris les rênes de l’entreprise Les Gestions Thrace inc. qui offre des services de gestion immobilière. Promoteur, investisseur immobilier et associé dans l’entreprise depuis près de 10 ans, il en assure aujourd’hui le titre de président-directeur général.

M. Hamel est engagé dans sa communauté au sein de différents organismes, entre autres à titre d’administrateur pour la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.

Denys Bernard est détenteur d’un baccalauréat en géographie physique de l’Université de Sherbrooke. Il a aussi complété des formations spécifiques en finances, gestion financière et fiscalité à l’École nationale d’administration publique ainsi qu’en gestion des terres et développement économique auprès de Services autochtones Canada.

Directeur général du Grand Conseil de la nation Waban-Aki depuis 2005, M. Bernard est toujours à l’affût des opportunités d’affaires qui contribuent au développement et à la croissance de son organisation. M. Bernard est également administrateur au sein de la Commission de développement économique des Premières Nations et du Parc régional du Mont-Ham.

La présidente du conseil d’administration de l’APTR, Mme Danielle St-Amand, est heureuse d’accueillir MM. Hamel et Bernard, car ils apporteront une contribution significative au déploiement du plan de développement Cap sur 2030.