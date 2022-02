77 M$ pour rénover le réservoir Saint-Jean

La Ville de Trois-Rivière procédera à d’importants investissements sur son réseau d’eau potable dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest, avec la réfection du réservoir Saint-Jean. Les travaux prévus s’élèveront à quelque 77 millions $.

Le chantier permettra de stabiliser la pression de distribution dans ce secteur, de relier différents puits à la réserve principale, de permettre un mélange avec l’eau provenant de l’usine de filtration et de sécuriser l’approvisionnement en eau, contribuant ainsi à la résilience de tout le réseau trifluvien.

La première phase de cet important chantier de modernisation adoptée par le conseil municipal comprend la mise aux normes du réservoir Saint-Jean construit en 1946. Les travaux débuteront au courant du printemps et s’échelonneront jusqu’à la fin 2023.

La deuxième phase permettra la construction d’un nouveau système de traitement de fer et de manganèse et à la réfection des puits artésiens situés dans ce secteur. Conditionnelle à l’adoption d’un règlement d’emprunt à venir lors d’une prochaine séance du conseil municipal, cette phase pourra s’effectuer en parallèle aux travaux sur le réservoir Saint-Jean.

Grand chantier, petits impacts

Aucune coupure de service n’est prévue durant les travaux puisque l’usine de traitement d’eau pourra prendre le relais, toutefois, il est possible que ce chantier occasionne certaines baisses de pression ou une faible coloration de l’eau. La Ville rappelle qu’il suffit de laisser couler l’eau quelques instants pour qu’elle redevienne limpide.

Le réservoir Saint-Jean assure actuellement le service dans les quartiers résidentiels situés de part et d’autre de l’autoroute 55 entre l’autoroute 40 et le boulevard Jean-XXIII. À l’issue de ces travaux, le réservoir Saint-Jean contribuera au développement de la Ville en permettant l’accroissement de la capacité d’approvisionnement.

Des investissements majeurs

Ces travaux imposants et nécessaires sont justifiés par l’importance de ces infrastructures dans la prestation des services offerts à la population. Rappelons que les travaux de la phase 1 seront entièrement financés par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec. Les travaux de la seconde phase seraient également admissibles à ce financement.

L’étape finale permettra de connecter le réseau d’eau potable

Depuis 2008, Trois-Rivières a fait d’importants investissements sur son réseau de production et de distribution d’eau potable. En modernisant son usine de filtration, en construisant les réservoirs Vachon et des Chenaux, en effectuant la réfection des réservoirs Cardinal-Roy et des Érables et maintenant avec la réfection du réservoir Saint-Jean, la Ville pourra connecter l’ensemble des réseaux des anciennes villes afin d’offrir à la population un réseau résilient et distribuant une eau de très grande qualité.