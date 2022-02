Martin Simoneau-Lacroix  nouveau directeur général de la Jeune Chambre

Martin Simoneau-Lacroix vient d’être nommé au poste de directeur général de la Jeune Chambre de la Mauricie, confirme le conseil d’administration de l’organisation régionale.

M. Simoneau-Lacroix a su se démarquer par ses bonnes pratiques organisationnelles et son désir de contribuer à l’essor de la relève d’affaires de la Mauricie. Il a fait des études en gestion des ressources humaines à l’Université du Québec à Trois-Rivières et il peut compter sur une riche expérience de plus de vingt ans en gestion.

Avant de rejoindre la Jeune Chambre, il occupait les fonctions de directeur adjoint aux opérations au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, où il a collaboré avec de nombreuses associations sportives.

M. Simoneau-Lacroix a aussi un grand intérêt pour le monde des affaires et particulièrement l’entrepreneuriat. Il a fondé en 2006 le Resto-Bar le Charlot et a œuvré pendant plus de 15 ans en tant que gestionnaire dans des établissements en restauration, tels que l’Auberge du Lac Saint-Pierre et Le Poivre Noir.

« Mes collègues administrateurs et moi-même sommes ravis d’accueillir Martin à la direction générale de la Jeune Chambre et de pouvoir compter sur un candidat d’expérience. Nous sommes persuadés que sa connaissance du domaine des affaires et son souci du service à la clientèle contribueront au développement de notre organisation et au rayonnement des jeunes gens d’affaires de la région. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions », mentionne Joany Dufresne, présidente du conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie.

« Je suis choyé d’avoir été choisi pour le poste de la direction générale. Je désirais relever de nouveaux défis dans un domaine qui me passionne. Je suis très enthousiaste au fait de pouvoir aider les jeunes professionnels, entrepreneurs et entreprises de la Mauricie à s’épanouir », affirme le nouveau directeur général.