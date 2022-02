Un nouveau gym Éconofitness ouvre ses portes à Trois-Rivières

Éconofitness ouvrira un nouveau gym au Centre Les Rivières lundi, jour de la Saint-Valentin, confirme Renaud Beaudry, président de l’entreprise québécoise.

Le gym devait ouvrir ses portes le 29 décembre, mais les règles de la Santé publique avaient obligé la fermeture de tous les centres d’entrainement au Québec.

Ce sera le 67e gym de la compagnie dans la province et le troisième en Mauricie avec ceux de Cap-de-la-Madeleine et de Shawinigan. Pour M. Beaudry, l’objectif est d’ouvrir une centaine de centres d’entrainement d’ici 5 à 7 ans.

Le groupe, bien installé au Centre-du-Québec, en Outaouais, au Saguenay, à Montréal et à Québec, souhaite développer son réseau dans l’est du Québec prochainement.

« Nous avons choisi de nous installer au Centre Les Rivières, dans un secteur central et une destination de choix pour les gens de la région, tout en créant 10 nouveaux emplois», continue M. Beaudry.

Lundi, le gym de Trois-Rivières ouvrira ses portes, en même temps que tous les autres centres d’entrainement, avec son événement « Tapis jaune », la couleur des Éconofitness de la province. Le groupe compte 250 000 membres et 950 employés.

Du personnel additionnel

« La pandémie n’a pas été de tout repos avec le cycle de fermeture-ouverture, déplore l’homme d’affaires. C’était difficile de conserver nos employés et nos membres dans une telle situation. Heureusement, côté financier, nous avions des créanciers compréhensifs et une structure d’affaires qui nous permet de continuer notre croissance. »

Avec les mesures sanitaires, M. Beaudry estime qu’il fallait 30 % de personnel additionnel pour répondre aux exigences de la Santé publique concernant la désinfection des équipements et la vérification du passeport vaccinal.

« La solidarité du personnel et l’engagement de nos membres nous ont permis de passer au travers de la crise. Tout le monde a été fidèle au poste », affirme M. Beaudry pour qui le concept de gym à bas prix tient la route.

Le nouveau centre d’entrainement de Trois-Rivières occupera un espace d’une superficie de 14 000 pieds carrés (1300 mètres carrés). Outre les équipements d’entrainement, M. Beaudry décrit la Zone platine avec les chaises de massage, les lits d’hydromassage et les salles de bronzage « parce que l’entrainement et la mise en forme doivent avoir en même leurs petits côtés de plaisir et de détente. »