Un maximum de 25 participants par plateau sportif pour les activités intérieures, rappelle Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’étant donné les nouvelles directives de la Santé publique, la pratique de toute activité sportive intérieure devra se limiter à un maximum de 25 participants, à compter d’aujourd’hui.

Pour ce qui est des spectateurs, ils pourront assister à une pratique sportive en autant que leur nombre ne dépasse pas 50 % de la capacité totale.

Dans les arénas, à la piscine municipale, pour toutes les activités prévues en gymnase et pour l’activité Marche et jogging léger au Centre Gervais Auto, 25 participants maximum seront admis, sur présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité valide (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant).

L’accès à ces activités sera refusé aux personnes de 13 ans ou plus qui ne présentent pas les preuves nécessaires ainsi qu’à toute personne testée positive à la COVID-19 ou présentant des symptômes. L’accès sera accordé selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Prendre note que les consignes de la Santé publique doivent être respectées en tout temps lors de la pratique des activités (distanciation physique et port du masque jusqu’au d’accéder aux plateaux sportifs) et que les différentes mesures sont sujettes à changement.

Spectateurs

Il sera possible pour ceux qui le souhaitent d’assister aux activités sportives comme spectateurs pourvu que le nombre de personnes dans l’assistance ne dépasse pas 50 % de la capacité totale des estrades.

Comme le passeport vaccinal est obligatoire, il pourrait être demandé avec une pièce d’identité valide (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant).

Finalement, les consignes de la Santé publique doivent être respectées en tout temps, dont la distanciation physique et le port du masque, même une fois assis. Pour consulter l’horaire des activités, vous pouvez suivre le lien : www.shawinigan.ca/sports.