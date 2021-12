6 médailles pour les représentantes du Club Trampoline Intercité de Trois-Rivières

Après tout près de deux ans d’interruption en raison de la pandémie, le circuit de la Coupe Québec de trampoline a pris son envol samedi dernier à St-Bruno et les sept représentantes du Club Trampoline Intercité de Trois-Rivières ont obtenu 6 médailles.

La jeune recrue du programme Sport-études, Jasmine Schaerli, a démontré son savoir-faire en s’emparant de la médaille de bronze en trampoline individuel parmi les 22 concurrentes en classe provinciale 2 en plus de mettre la main sur la médaille d’or en trampoline synchronisé avec sa partenaire d’entraînement Kaylee Vigneault qui la talonnait de près avec la 4e place aux épreuves de trampoline individuel.

Aux concours de double-mini-trampoline, Kaylee et Jasmine ont respectivement pris le 10e et 12e rang.

Du côté des 23 concurrentes en classe provinciale 1 12 ans et moins, Laurie Cloutier, a réussi à monter sur la 2e marche du podium en trampoline individuel même si elle a revu à la baisse le coefficient de difficulté de sa routine libre en raison de confinements imposés à quelques reprises depuis le début de l’automne dernier.

De plus, elle a remporté les honneurs en trampoline synchronisé avec sa partenaire Emma Beaudoin qui vivait son baptême de feu sur la scène provinciale. Cette dernière a terminé en 5e position au concours de trampoline individuel et en 7e position en double mini-trampoline.

Gabrielle Leblanc et Charlotte Marchand qui prenaient part à leur toute première compétition en classe provinciale 1 ont uni leurs efforts pour remporter la médaille d’argent en trampoline synchronisé chez les 12 ans et moins.

De plus, Gabrielle Leblanc a pris le 4e rang en trampoline individuel et le 7e en double-mini-trampoline alors que Charlotte Marchand la suivait de près avec une 7e position en trampoline individuel et le 9e rang en double mini-trampoline.

Mélodie Piché a fait son entrée sur la scène provinciale en contribuant, elle aussi, à la récolte. Elle qui évolue en classe provinciale 1 13 ans et plus a arraché le bronze aux épreuves de trampoline individuel et s’est mérité une 9e place en double mini-trampoline.

La saison des compétitions en présentiel se poursuivra ce dimanche 12 décembre, de 9h30 à 11h30 à l’église Ste-Cécile. Huit athlètes de la Mauricie se disputeront les 4 places disponibles pour les prochains Jeux du Québec de Rivière-du-Loup.

La championne canadienne 2021, Élia Théoret, la double championne de Élite Canada 2021, Gaëlle St-Pierre Lepitre le double médaillée d’argent de Élite Canada 2021, Meggy Lebel et la jeune recrue chez les Nationaux Laurane Perron offriront tout un spectacle sans compter les prestations des athlètes du niveau provincial ainsi que celles des 8 athlètes du lac St-Louis qui disputeront leurs jeux régionaux conjointement avec la Mauricie.