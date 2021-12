Le Club de golf Victoriaville accueillera la Coupe Canada Sani Marc 2022

Le Club de golf Victoriaville et Golf Québec combineront leurs efforts en 2022 pour la tenue de la Coupe Canada Sani Marc en collaboration avec la Ville de Victoriaville, une compétition qui sera présentée du 8 au 14 août 2022.

L’événement, qui fut le plus important tournoi professionnel au Canada en 2021, accueillera de nouveau 156 golfeurs qui tenteront de décrocher leur part de la bourse globale de 125 000 $, dont 25 000 $ au champion.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle affiliation et nous avons très hâte de relever de nouveaux défis avec Golf Québec. Cette nouvelle synergie ne pourra qu’être bénéfique pour le développement du golf professionnel au Canada et surtout ici au Québec et nous en profitons pour remercier Jean-Pierre Beaulieu pour cette belle occasion », a mentionné Jerry Séguin, président de l’événement.

M. Séguin rappel que pour une deuxième année, la Coupe Canada Sani Marc soutiendra l’organisme « PROCURE », organisation qui informe, aide à la recherche sur le cancer de la prostate et offre un soutien fort important.

« C’est un honneur pour Golf Québec de s’associer avec le Club de golf Victoriaville et le comité organisateur de la Coupe Canada Sani Marc. Nous souhaitons perpétuer la tradition et y ajouter notre expertise pour rehausser encore plus cette compétition d’envergure canadienne », a souligné Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

« Plus que tout, nous sommes très fiers de nous associer à une compétition qui offre la possibilité aux meilleurs joueurs professionnels et amateurs de la province de se mesurer à un contingent de golfeurs de haut niveau », a ajouté Éric Couture, directeur des compétitions de Golf Québec.

De plus amples informations concernant la Coupe Canada Sani Marc seront annoncées au début de l’an 2022.