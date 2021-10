Du patinage et du hockey libre bientôt dans les arénas de Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les activités de patinage libre et de pratique libre de hockey (sans joute) seront offertes dans ses arénas à compter du samedi 6 novembre.

Il sera possible de patiner gratuitement à l’aréna de Grand-Mère, à l’aréna Gilles-Bourassa et au Centre Gervais Auto, sur présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité valide (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant).

L’accès à ces activités sera refusé aux personnes de 13 ans ou plus qui ne présentent pas les preuves nécessaires ainsi qu’à toute personne testée positive à la COVID-19 ou présentant des symptômes.

25 personnes maximum seront admises sur la glace à la fois, sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les consignes de la Santé publique doivent être respectées en tout temps (distanciation physique et port du masque jusqu’au moment d’embarquer sur la glace).

L’horaire peut être modifié sans préavis. Veuillez le vérifier avant de vous présenter, soit en ligne au shawinigan.ca/patinlibre ou en composant le 819 536- 7200.

Les horaires sont également affichés dans les arénas.